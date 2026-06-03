Аренда против 'еОсели': где в Украине выгоднее покупать жилье

Самый высокий ориентировочный платеж по программе "еОселя" зафиксирован в Черновицкой области.

В ряде украинских городов расходы на покупку жилья по государственной ипотечной программе "еОселя" уже приблизились к стоимости аренды или даже стали ниже. В то же время в большинстве регионов аренда пока остается дешевле – местами с ощутимым разрывом. Об этом свидетельствует анализ "OLX Недвижимость", который сравнивает медианные цены аренды за апрель 2026 года и ориентировочные платежи по ипотеке под 7% годовых.

В большинстве относительно безопасных регионов разница между арендой и ипотекой составляет в среднем 10–20% в пользу аренды. Зато в прифронтовых городах аренда существенно дешевле из-за более низкого спроса и рисков безопасности.

Самый высокий ориентировочный платеж по программе "еОселя" среди проанализированных регионов зафиксирован в Черновицкой области – 19 650 грн. В то же время самая дорогая аренда однокомнатной квартиры – в Ужгороде, где медианная цена достигает 21 944 грн в месяц.

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В ряде городов ежемесячный платеж по программе оказался ниже арендных ставок.

В частности, во Львовской области ежемесячный платеж по программе "еОселя" составляет 17 100 грн против 19 395 грн за аренду во Львове. В Ивано-Франковской области – 14 700 грн против 17 203 грн. В Волынской области ориентировочный ежемесячный платеж составляет 14 000 грн. В то же время в Луцке медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 15 000 грн.

В Закарпатье ориентировочный ежемесячный платеж по программе "еОселя" составляет 15 700 грн, а в Ужгороде медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры достигает 21 944 грн.

В большинстве других городов ситуация противоположная – аренда дешевле ежемесячного платежа по программе "еОселя".

Так, в Киеве разница составляет 18 300 грн против 16 000 грн. В Виннице – 15 100 грн против 13 500 грн. В Днепре – 13 400 грн против 11 000 грн. Подобная динамика наблюдается в Тернополе, Ровно, Хмельницком, Полтаве, Житомире и Черкассах – с превышением ипотечного платежа на уровне 10–20%.

В Одессе разница уже более заметна: ежемесячный платеж по программе составляет 12 900 грн, тогда как медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры – 10 000 грн.

Наиболее существенная разница между арендой и ипотекой зафиксирована в прифронтовых регионах.

В Харькове аренда составляет около 6 500 грн, тогда как платеж по программе "еОселя" – 10 600 грн. В Сумах – 6 800 грн против 11 500 грн. В Николаеве – 6 200 грн против 11 100 грн. В Чернигове – 7 500 грн против 13 000 грн.

В Запорожье разница также ощутима: 9 830 грн против 7 000 грн. В Кропивницком – 12 300 грн против 8 000 грн.

Таким образом, в большинстве регионов Украины расходы на выплату собственного жилья по программе "еОселя" уже сопоставимы с арендой или лишь незначительно ее превышают. В некоторых городах ежемесячный платеж по программе уже даже ниже стоимости аренды.

"Поэтому при наличии средств на первый взнос покупка квартиры по программе "еОселя" во многих случаях может быть выгоднее в долгосрочной перспективе, чем аренда жилья. Особенно это касается относительно безопасных регионов, где спрос и цены на аренду остаются высокими", – отметили аналитики.

Новости рынка недвижимости

Квартиры для покупки в Украине остаются более доступными, чем в Польше. Медианная стоимость квартиры площадью 30-40 м² в Украине в апреле 2026 года составляла 39 тысяч долларов, тогда как в Польше – 124 тысячи долларов, то есть в три раза дороже, свидетельствуют данные исследования "OLX Недвижимость".

Больше всего объявлений с предложениями о покупке бюджетных квартир стоимостью до 20 тысяч долларов приходится на регионы, близкие к линии фронта. Впрочем, спрос на недвижимость в этом ценовом сегменте в основном снизился по сравнению с прошлым годом.

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