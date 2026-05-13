В Украине закрываются сразу четыре сети супермаркетов: в чем причина

Сеть супермаркетов "Арсен" официально подтвердила закрытие всех магазинов в Украине. Кроме нее, свою деятельность в различных регионах сворачивают сети "Фреш", "Союз" и "Квартал", сообщил Украинский совет торговых центров со ссылкой на местные СМИ.

"Мы приняли стратегическое решение о плановом завершении работы розничного направления бизнеса: сетей "Арсен", "Фреш", "Союз" и "Квартал". Это сложное решение было принято на основе глубокого анализа и личного желания сосредоточиться на новых проектах в сфере девелопмента и социальных инициативах", – говорится в заявлении пресс-службы компании.

Отмечается, что компания находится "в абсолютно стабильном финансовом состоянии" и располагает достаточными ресурсами для выполнения всех обязательств перед работниками, партнерами и поставщиками. Все магазины сетей будут работать до 31 мая 2026 года.

При этом в компании подчеркнули, что на место этих магазинов должны прийти другие операторы рынка. По данным источников, сейчас речь идет о возможном открытии супермаркетов Novus и "Сильпо", однако официальных сообщений от компаний пока не поступало.

Сеть супермаркетов "Арсен", основанная в начале 2000-х годов во Львове, представлена в трех областях – Львовской, Ивано-Франковской и Ривненской. Во Львове сейчас работает шесть магазинов.

Сеть "Союз" появилась в Чернигове примерно 30 лет назад, а в 2000-х годах начала открывать точки в Славутиче, Прилуках, Киеве, Бердичеве, Житомире и Белой Церкви.

Закрытие магазинов в Украине – последние новости

В феврале стало известно, что владелец бренда одежды Zara, компания Inditex, расторгла договоры аренды с торгово-развлекательными центрами в Днепре. Причиной такого решения стали риски безопасности.

При этом турецкая сеть мультибрендовых магазинов обуви SuperStep в течение мая-июня закроет все свои магазины в Украине.

В декабре 2025 года сеть по продаже товаров для спорта и туризма Athletics объявила о прекращении деятельности в Украине.

