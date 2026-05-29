В Украине исчезают небольшие магазины, покупатели массово экономят, – эксперты

Крупные сети на рынке розничной торговли поглощают малый бизнес.

В мае в Украине закрылись несколько продуктовых сетей супермаркетов. Параллельно с этим весной закрыли свои фирменные магазины в стране ряд известных брендов одежды.

Тенденция украинского рынка заключается в том, что крупные сети масштабируются и растут еще больше, а маленькие – "захлебываются" и поглощаются, сказал УНИАН координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Олег Гетьман.

"Но такова жизнь. Сами магазины при этом физически никуда не исчезают, просто меняют вывески. Это же касается и иностранных сетей, которые обычно небольшие. И они вытесняются гигантами, имеющими преимущество за счет масштаба. Везде большие поглощают маленьких, в том числе и иностранные. Это лишь говорит о том, что потребитель выбирает мультибрендовые магазины, где выбор шире, а нишевые магазины нашему потребителю не очень нужны. Что тут поделаешь – так решает рынок", – констатировал Гетьман.

Президент Ассоциации частных работодателей Украины Александр Чумак, в свою очередь, обращает внимание на инфляцию и снижение покупательной способности украинцев.

"Люди чаще считают каждую покупку, берут меньше [товаров], выбирают более дешевые аналоги, активнее "охотятся" за акциями. Во многих нишах это означает не один резкий провал, а медленное "сжатие" спроса день за днем. Люди откладывают "некритические" покупки", – говорит Чумак.

Экономист отмечает, что текущая статистика может выглядеть относительно неплохо. Но это "не соответствует практике" – и больше всего страдает именно малый бизнес.

"Структура спроса меняется, часть роста может объясняться переориентацией на базовые товары, промо и более высокие цены, а не тем, что люди реально стали покупать больше и смелее. Уменьшается средний чек и частота покупок. Расходы не стоят на месте, и возникает типичная ловушка: поднять цены нужно, но рынок не позволяет, потому что клиент уходит к более дешевой альтернативе. В результате – сжимается маржа, растут риски кассовых разрывов и нехватки оборотных средств", – подчеркивает Чумак проблемы мелкого ритейла.

Последние новости ритейла в Украине

Часть крупных игроков свободно чувствует себя в Украине и их интересует украинский рынок. Так, о своих планах выхода на него объявил крупнейший польский маркетплейс Allegro. Уже в июне заработает доставка товаров от польских продавцов в Украину.

В то же время сразу четыре небольшие продуктовые сети, принадлежащие одному владельцу – "Арсен", "Фреш", "Союз" и "Квартал" – объявили в середине мая о прекращении своей деятельности с началом лета.

