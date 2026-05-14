В Украине закрывают четыре сети супермаркетов: стало известно, какой гигант их заменит

Антимонопольный комитет Украины предоставил сети "Сильпо" разрешение на приобретение контроля над объектами недвижимости и оборудованием, принадлежащими группе компаний "Евротек". Соответствующие решения опубликованы на сайте АМКУ.

Всего "Сильпо" предоставлено пять таких разрешений. Очевидно, речь идет о магазинах четырех сетей – "Арсен", "Фреш", "Союз" и "Квартал", принадлежащих компании "Евротек".

Накануне стало известно о закрытии этих четырех сетей магазинов, которые будут работать до 31 мая 2026 года.

Сеть супермаркетов "Арсен" представлена в трех областях – Львовской, Ивано-Франковской и Ривненской. Во Львове сейчас работает шесть магазинов.

Сеть супермаркетов "Квартал" в формате "рядом с домом" насчитывает 23 торговых объекта в Чернигове и Прилуках. Сеть "Союз" насчитывает 14 магазинов в трех городах трех областей Украины (Черниговская, Киевская и Житомирская).

В состав сети "Фреш" входит девять супермаркетов в Скадовске, Ривне, Новой Каховке и Херсоне.

