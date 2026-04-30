Из Украины уходит еще одна международная сеть магазинов: в чем причина

В Украине сеть работала с 2015 года.

Турецкая сеть мультибрендовых обувных магазинов SuperStep в течение мая-июня закроет все свои магазины в Украине. Об этом сообщил Зафер Озбай, генеральный директор Eren Retail Group в Украине, которая управляет сетями Lacoste и SuperStep, в комментарии Ассоциации ритейлеров Украины.

"Мы решили оптимизировать нашу бизнес-модель и перераспределить ресурсы на те сферы, где мы видим более высокую долгосрочную эффективность и лучшую согласованность с нашими глобальными приоритетами. Украина остается для нас важным рынком, и этот шаг следует рассматривать как оптимизацию нашей глобальной деятельности, а не как показатель рыночного потенциала", – отметил Озбай.

При этом он уточнил, что планов по закрытию магазинов Lacoste нет. По состоянию на конец апреля в Украине работает 12 магазинов Lacoste: по одному в Одессе, Днепре, Львове и девять в Киеве.

Видео дня

В ассоциации отметили, что сеть SuperStep была создана в 2012 году в Стамбуле и продает обувь различных брендов: Lacoste, Nike, Puma, Adidas, Reebok, New Balance, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Saucony. На украинский рынок сеть вышла в 2015 году.

Закрытие магазинов в Украине – другие новости

В феврале стало известно, что сеть спортивного ритейлера Reebok завершает работу в Украине. Турецкие ритейлеры постепенно сворачивают деятельность из-за сложной экономической ситуации в Турции, что повлияло и на присутствие Reebok в Украине.

В том же месяце компания Inditex окончательно расторгла договоры аренды с ТРЦ Днепра, судьбу которого могут разделить другие крупные города Украины. Испанской группе Inditex принадлежат такие бренды, представленные в Украине: Zara, Zara Home, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho и Massimo Dutti.

Вас также могут заинтересовать новости: