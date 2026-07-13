Где в Украине выгоднее снимать двухкомнатную квартиру вместо 'однушки', – исследование

Больше всего за дополнительную комнату придется доплачивать в Киеве и Ужгороде.

В ряде областных центров Украины разница между арендной платой за однокомнатные и двухкомнатные квартиры оказалась минимальной, а в Полтаве и Чернигове медианные цены и вовсе сравнялись.

Согласно исследованию "OLX Недвижимость", которое имеется в распоряжении УНИАН, в Полтаве и Чернигове медианная стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир полностью сопоставима. Аренда жилья с одной или двумя комнатами в этих городах обходится в 12 000 грн и 8 000 грн соответственно. Практически не отличаются цены и в Луцке, где двухкомнатная квартира стоит 15 000 грн, тогда как однокомнатная – 14 500 грн.

На 1 000 грн дороже обходится аренда двухкомнатной квартиры в:

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Ривне – 13 000 грн против 12 000 грн за однокомнатную;

Сумах – 8 000 грн против 7 000 грн;

Херсоне – 5 000 грн против 4 000 грн.

Разница в 2 000 грн в месяц за двухкомнатную квартиру зафиксирована в следующих городах:

в Тернополе – 15 500 грн против 13 450 грн за однокомнатную;

Виннице – 15 000 грн против 13 000 грн;

в Хмельницком – 14 000 грн против 12 000 грн;

в Житомире – 12 000 грн против 10 000 грн;

в Запорожье – 10 000 грн против 8 000 грн.

В то же время в некоторых городах доплата за вторую комнату составляет 3–4 тыс. грн в месяц:

в Черкассах – 14 000 грн против 11 850 грн за однокомнатную;

Кропивницком – 12 000 грн против 8 500 грн;

Николаеве – 9 000 грн против 6 950 грн;

в Днепре и Одессе – 16 000 грн против 12 000 грн.

Отмечается, что ещё больший разрыв зафиксирован во Львове, где двухкомнатная квартира стоит на 4 200 грн дороже (24 400 грн против 20 200 грн), в Харькове – на 4 500 грн (11 500 грн против 7 000 грн) и в Черновцах – на 4 550 грн (18 000 грн против 13 450 грн).

При этом в Киеве и Ужгороде за дополнительную комнату придется существенно переплатить. Столичная медианная стоимость аренды двухкомнатной квартиры составляет 30 850 грн, что почти на 14 000 грн больше, чем однокомнатной – 17 000 грн. В Ужгороде разница достигает 9 250 грн – 31 400 грн за двухкомнатную против 22 150 грн.

Аренда жилья в Украине – последние новости

По результатам исследования "OLX Недвижимость", в Украине за год существенно выросла стоимость аренды жилья. Наибольший рост медианных цен на аренду однокомнатных квартир за год наблюдался в Запорожской области – на 60% – и составляет 8 000 гривень в месяц.

Ранее сообщалось, что в большинстве крупных украинских городов существенно выросла стоимость аренды однокомнатной квартиры. В то же время в столице было зафиксировано незначительное подешевение. Тогда сообщалось, что больше всего цены выросли в Харькове, Запорожье и Кропивницком.

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