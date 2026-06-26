По всей Украине подорожали квартиры: названы регионы, где цена аренды выросла больше всего

В западных и центральных регионах сохраняется самая высокая стоимость аренды.

В Украине за год существенно выросла стоимость аренды жилья. Наибольший рост медианных цен на аренду однокомнатных квартир за год наблюдался в Запорожской области – на 60% – и составляет 8 000 гривень в месяц. Об этом говорится в исследовании "OLX Недвижимость", которое имеется в распоряжении УНИАН.

Значительный рост также зафиксирован в следующих областях:

Харьковской – на 44% с текущей медианной стоимостью 6 500 грн;

Закарпатской – почти на 31%, медианная стоимость – 21 818 грн;

Ивано-Франковской – почти на 29%, стоимость – 16 073 грн;

Полтавской – на 25%, стоимость – 10 000 грн;

Кировоградской – на 21%, стоимость – 8 500 грн;

Тернопольской – почти на 20%, стоимость – 13 182 грн.

Двухкомнатные квартиры

Отмечается, что на рынке аренды двухкомнатных квартир стоимость выросла больше всего в Харьковской области – почти на 85%. Актуальная медианная цена составляет 12 000 грн.

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Существенный рост наблюдается еще в ряде областей:

Запорожской – на 69%, медианная цена – 11 000 грн;

Закарпатской – почти на 42%, цена – 26 449 грн;

Тернопольской – на 28%, цена – 15 390 грн;

Черкасской – на 27%, цена – 14 000 грн;

Кировоградской – на 22%, цена – 11 000 грн;

Черновицкой – почти на 22 %, цена – 17 694 грн;

Ивано-Франковской – на 21%, цена – 17 705 грн.

Трехкомнатные квартиры

Согласно исследованию, долгосрочная аренда трехкомнатных квартир подорожала больше всего в Харьковской области – почти на 67%, где актуальная медианная цена составляет 15 000 гривень.

Существенный рост произошел еще в девяти областях:

Запорожской – на 51%, медианная цена в настоящее время составляет 13 000 грн;

Кировоградской – на 40%, цена – 14 000 грн;

Полтавской – на 36%, цена – 15 000 грн;

Ивано-Франковской области – на 36%, цена – 19 767 грн;

Киевской – на 32%, цена – 20 000 грн;

Львовской – почти на 27 %, цена – 25 500 грн;

Закарпатской – почти на 26 %, цена – 24 240 грн;

Николаевской – на 20 %, цена – 12 000 грн;

Черновицкой – почти на 20%, цена – 19 877 грн.

Рынок жилья – последние новости

Как писал УНИАН, медианная стоимость аренды дома в столице в мае составила 110 тысяч гривень, что на 16% выше, чем в мае прошлого года. По результатам исследования "OLX Недвижимость", в ряде населенных пунктов Киевской области рост цен оказался еще более стремительным.

Ранее сообщалось, что в большинстве крупных украинских городов существенно выросла стоимость аренды однокомнатной квартиры. Так, больше всего цены выросли в Харькове, Запорожье и Кропивницком. При этом в Киеве было зафиксировано незначительное подешевение.

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