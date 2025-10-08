Семьи с животными сталкиваются со сложностями при поиске аренды жилья.

Украинцы любят животных, поэтому многие имеют кошку, собаку и других любимцев. Однако наличие домашних питомцев создает проблемы при поиске жилья для аренды. По состоянию на конец сентября только 20% владельцев квартир предусматривают возможность проживания с животными.

Об этом говорится в исследовании маркетплейса недвижимости DIM.RIA и зоозащитной организации UAnimals, которое есть в распоряжении УНИАН.

Отмечается, что по всей стране зафиксировано 3 075 вариантов pet-friendly квартир, представленных на маркетплейсе. В столице возможность проживать с любимцами предоставляют лишь 20% арендодателей, во Львовской области - 25%, а в Одесской - 11%.

Самый высокий показатель зафиксирован в Черниговской области - 50% арендодателей предоставляют такую возможность. Однако такая доля может быть обусловлена в целом меньшим количеством предложений аренды в регионе.

При этом среди предложений аренды домов доля pet-friendly вариантов составляет 67% в Ривненской области, 55% в Днепропетровской и 50% в Полтавской.

В Киеве больше всего предложений квартир, доступных для аренды с животными, сосредоточено в Печерском и Соломенском районах, а меньше всего в Деснянском.

По данным OLX Недвижимость, рынок аренды жилья остается более доступным, чем в Польше. Так, в крупных городах Украины можно найти квартиру за 400-500 долларов, а в Польше аналогичное предложение стартует от 800 долларов.

В целом сообщалось, что в Украине выросла стоимость аренды жилья. Согласно исследованию DIM.RIA, самым дорогим регионом для аренды квартиры оставалась столица со средним ценником 19 тысяч гривен за однокомнатную квартиру.

