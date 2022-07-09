После очередного этапа валютной дерегуляции значительного давления на курс гривны не будет.

Валютная дерегуляция в Украине продолжается - правительство отменило перечень товаров критического импорта, а Нацбанк разрешил продажу валюты бизнесу и переводы под покупку всех товаров. Это может повлиять на курс доллара.

Об этом говорится в материале Forbes.

После очередного смягчения значительного давления на курс гривны не будет, считает старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай. Перечень товаров критического импорта до отмены и так был очень широким, а спрос в Украине существенно сократился. Также вернули 20% НДС на импорт, что сделает его дороже. А украинские предприятия возобновят производство более дешевых аналогов, добавляет Гайдай.

Банкиры также не ожидают значительного увеличения объемов импорта в ближайшее время. Импортеры товаров будут несколько увеличить объемы покупки валюты, чтобы успеть к восстановлению режима гибкого курса и его ожидаемого роста, говорит директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын. Но их аппетиты будет сдерживать возврат довоенных налогов. Влияние на инфляцию, считает он, также будет ограниченным благодаря покупке валюты по фиксированному курсу.

Перехода к полностью гибкому курсу в 2022 году не будет, убежден глава департамента макроисследований группы ICU Виталий Ваврищук, но уход от довоенного курса уже назрел. Крепкая гривна сейчас создает проблемы для платежного баланса и экспортеров, и сжигание резервов такими темпами недопустимо, объясняет он.

Среди возможных следующих шагов Ваврищук видит несколько опций: разово ослабить гривну, сделать определенный коридор или формально отказаться от фиксации курса, держа его в приемлемом диапазоне с помощью интервенций.

Возможно движение и в противоположном направлении - к новым ограничениям, предупреждает Ваврищук. По его мнению, идея отмены перечня критического импорта была преждевременной, и даже изначально этот перечень должен был быть намного уже. Риски для платежного баланса сохраняются, и в случае негативных явлений возможен возврат к этому ограничению, говорит эксперт.

Ранее сообщалось, что в июне НБУ на поддержание курса потратил почти $4 млрд золотовалютных резервов. Несколько дней назад ПриватБанк, а вслед за ним и другие банки, резко повысил карточный курс валют до рыночного.

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