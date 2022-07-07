Однако для импорта услуг ограничения еще продолжают действовать в ограниченном объеме.

Кабинет министров отменил критический импорт на товары, который был введен с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"Кабмин отменил критический импорт на товары. Однако для импорта услуг ограничения еще продолжают действовать в ограниченном объеме", - написал он.

Война в Украине и налог на импорт:

С начала полномасштабного вторжения российских войск налоговая служба приостановила почти все проверки предпринимателей, а Рада приняла пакет законов, направленных на дерегуляцию и снижение уровня налогообложения в период военного положения.

25 мая 2022 года министр финансов Сергей Марченко считает, что для стабилизации госбюджета необходимо повысить налоги до довоенного уровня.

27 мая 2022 года министр финансов Сергей Марченко заявил о том, что в Украине вернут налоги, отмененные из-за войны.

14 июня 2022 года появилась информация о том, что в Украине хотят вернуть налоги на импорт.

Верховная Рада 21 июня 2022 года приняла закон, который восстанавливает налогообложение импортных товаров, а также растаможку автомобилей.

Верховная Рада с 1 июля 2022 года возобновила налогообложение импортных товаров, что является важной предпосылкой для отмены критического импорта в Украине.

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