Заниженный карточный курс давит на золотовалютные резервы.

ПриватБанк резко повысил карточный курс к рыночному, вслед за крупнейшим банком свои курсы повысили monobank и другие крупные финучреждения. Все из-за махинаций с валютой.

Об этом пишет Forbes.

"Такое решение имеет несколько последствий. Во-первых, это влияет на украинцев, которые живут за границей и пользуются там гривневыми картами. Более высокий курс для них невыгоден. Для предпринимателей (в том числе ФЛП) ситуация не изменилась: они по-прежнему должны покупать и продавать валюту с привязкой к зафиксированному официальному курсу по формуле "29,25 грн/$+1%". Второе последствие - теперь "карточный туризм", который со временем приобрел виртуальную форму благодаря схемам через Revolut и Wise, стал убыточным. Это важно и для НБУ: в том числе такие операции заставили регулятора продать на валютном рынке в июне $4 млрд", - говорится в статье.

Отказаться от тактики низкого карточного курса "Приват" побудил НБУ. Регулятор рассчитывает, что повышение курсов лидером рынка стимулирует сделать то же и другие финучреждения, рассказал сотрудник департамента открытых рынков НБУ.

Заниженный карточный курс давит на золотовалютные резервы. В июне регулятор потратил на валютном рынке почти $4 млрд из резервов. В мае аналогичный показатель составлял $3,4 млрд, в апреле – $2,2 млрд.

"Резервы в том числе тратились на схемы покупки через конвертацию гривны по более выгодному курсу. По словам собеседника из НБУ, последние новации в этой сфере позволяли "туристам" покупать валюту даже не выходя из дома. Для этого было достаточно открыть виртуальную карту через сервисы Revolut и Wise. Низкий курс Приватбанка позволял через них конвертировать гривну в доллар значительно дешевле, чем можно купить в кассах банков и на черном рынке", - говорится в статье.

Замысел НБУ почти сработал: с сегодняшнего дня схема Revolut/Wise будет убыточной. Эффект решения " Привата "стимулировал не только mono, но и другие крупнейшие" карточные " банки. Ощадбанк повысил курс конвертации с 33,09 до 34,91 грн/$.

Райффайзен Банк пока сохранил курс на уровне 32,77 грн/$. Но там не исключают умеренного повышения, чтобы избежать миграции "схемщиков" из других банков.

Ранее Monobank и ПриватБанк подняли карточный курс валют до рыночного уровня.

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