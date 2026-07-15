Стоит ли сейчас покупать доллары США: банкир назвал самые выгодные способы сбережения

Иностранная валюта должна оставаться частью финансового резерва.

Украинцам во втором полугодии 2026 года не стоит спешно переводить все сбережения в иностранную валюту из-за ожиданий роста курса доллара. Наиболее сбалансированной моделью могут стать гривневые депозиты, облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и часть средств в валюте.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов отметил, что, принимая решение о сбережениях, стоит ориентироваться не на страх перед возможными курсовыми колебаниями, а на доходность финансовых инструментов, уровень инфляции и собственную потребность в доступе к средствам.

"Универсального решения для всех нет. Все зависит от суммы средств, срока, на который человек готов их вложить, и от того, насколько быстро эти деньги могут понадобиться. Но есть базовый принцип: средства желательно не просто хранить, а диверсифицировать риски", – отметил банкир.

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Он обратил внимание, что средние ставки по гривневым депозитам сейчас составляют около 14% годовых, а в отдельных банках могут достигать 16,5–17,5%. По расчетам Мамедова, если разместить 100 тысяч гривень на депозите на 6 месяцев под 14% годовых, то после уплаты налогов чистый доход составит около 5,4 тыс. грн. Чтобы покупка доллара за тот же период принесла аналогичный результат, курс должен был бы вырасти примерно с 45 грн до 47,4 грн за доллар. При более высоких депозитных ставках "порог" выгодности валюты поднимается почти до 48 грн за доллар.

В то же время эксперт не советует полностью отказываться от валютных сбережений. По его мнению, иностранная валюта должна оставаться частью финансового резерва, однако держать в ней все накопления нецелесообразно.

Отдельно банкир рекомендовал обратить внимание на ОВГЗ. По его словам, доход физических лиц от государственных облигаций не облагается подоходным налогом и военным сбором, поэтому при одинаковой номинальной доходности они могут быть выгоднее банковских депозитов.

Говоря о валютном рынке, Мамедов отметил, что не видит оснований для резкой девальвации гривни во втором полугодии. По его оценке, при условии сохранения международной финансовой поддержки и контролируемой инфляции курс доллара к концу года может вырасти до 46–46,5 грн, а евро – до 52,5–53,5 грн, однако эти показатели следует воспринимать как ориентиры, а не точный прогноз.

Наличные деньги в Украине – последние новости

Глава Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин сообщил, что по состоянию на 1 января 2026 года объем наличных денег в обращении вне банков в Украине составил 926,3 млрд грн, тогда как общий объем денежной массы достиг около 4,02 трлн грн. По его словам, доля наличных гривневых средств составляет примерно 23%, что значительно превышает показатели развитых стран

Ранее старший финансовый аналитик инвестгруппы ICU Тарас Котович подробно разобрал, как лучше всего вложить 100 тысяч гривень в год, чтобы как минимум сохранить их покупательную способность.

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