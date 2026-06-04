Новое обострение на Ближнем Востоке укрепило доллар: инвесторы убегают в 'тихую гавань'

По словам экспертов, на данный момент нет веских оснований для существенного ослабления доллара.

В четверг, 4 июня, доллар удерживался вблизи двухмесячного максимума, поскольку новое обострение конфликта в Персидском заливе ослабило аппетит инвесторов к риску.

Как пишет Reuters, 3 июня иранские атаки на Кувейт повредили местный аэропорт и привели к ранению десятков людей. В то же время американские военные нанесли удары вблизи Ормузского пролива, что еще больше осложнило перспективы дипломатического завершения войны.

Несмотря на достижение перемирия между Израилем и Ливаном, более широкое мирное соглашение остается недостижимым. Это поддерживает высокие цены на нефть и повышает спрос на доллар как на традиционный защитный актив.

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Курс евро вырос на 0,1% – до 1,1609 доллара. Согласно опросу Reuters, Европейский центральный банк, вероятно, повысит ключевую ставку до 2,25% уже 11 июня для сдерживания инфляции. Британский фунт практически не изменился и торговался на уровне 1,3427 доллара.

Индекс доллара, отражающий его курс по отношению к корзине основных валют, включая иену и евро, поднялся до 99,45 пункта и оставался вблизи самого высокого уровня с 7 апреля.

По словам валютного стратега OCBC Сима Мо Сионга, статус доллара как "безопасной гавани" вновь укрепляется на фоне роста цен на нефть и доходности государственных облигаций из-за геополитической напряженности.

"В настоящее время нет убедительных оснований для существенного ослабления доллара", – отметил он.

Дополнительную поддержку доллару оказали макроэкономические данные из США. Экономисты ожидают, что Федеральная резервная система не будет спешить со снижением процентных ставок и может сохранить их без изменений даже в следующем году.

На криптовалютном рынке биткоин опустился до самого низкого уровня за четыре месяца и торговался на уровне 63 984 доллара, потеряв 1,3%. Эфир обновил минимум с апреля 2025 года, после чего частично отыграл падение и вырос на 0,6% – до 1 791 доллара.

Курс валют – последние новости

НБУ установил на 4 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 44,35 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 1 копейку. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 3 июня – 44,34 грн/долл.).

В обменных пунктах Украины средний курс доллара сегодня составляет 44,25 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,15 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,80 грн/евро, а курс продажи – 51,60 грн/евро.

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