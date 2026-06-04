В банках подешевел евро: свежий курс валют на четверг

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,08 грн, а евро – 51,20 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 4 июня, остался на прежнем уровне и составляет 44,55 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,08 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 51,85 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,20 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменных пунктах сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,25 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,15 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,80 грн/евро, а курс продажи – 51,60 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 4 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,35 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 1 копейку. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 3 июня – 44,34 грн/долл.).

По отношению к евро гривна, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,53 гривни за один евро, то есть украинская валюта выросла на 13 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отмечал, что сезонный фактор в начале июня будет работать в пользу гривни, в то же время ситуация на валютном рынке и в дальнейшем будет зависеть от более широкого набора факторов – в частности, от стоимости топлива, военных рисков и состояния энергосистемы.

Вас также могут заинтересовать новости: