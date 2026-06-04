В 'ПриватБанке' изменился курс валют: сколько стоят доллар и евро 4 июня

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,64 грн, а евро – 51,81 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 4 июня, вырос на 5 копеек и составляет 44,55 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 51,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,95 гривни, а евро – по курсу 51,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг вырос на 20 копеек и составляет 44,64 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 27 копеек – до 51,81 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на четверг, 4 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,35 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 1 копейку. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 3 июня – 44,34 грн/долл.).

По отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,53 гривни за один евро, то есть украинская валюта выросла на 13 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня остался на прежнем уровне и составляет 44,55 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,08 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 51,85 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,20 гривни за евро.

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