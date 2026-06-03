Доллар обновил исторический максимум: официальный курс валют на 4 июня

Курс гривны к евро установлен на уровне 51,53 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 4 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,35 гривны за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 1 копейку. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 3 июня – 44,34 грн/долл.).

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривна, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,53 гривны за один евро, то есть украинская валюта выросла на 13 копеек.

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На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 44,35/44,38 грн/долл., а к евро – 51,53/51,56 грн/евро.

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 3 июня, вырос на 8 копеек и составляет 44,55 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,05 гривны за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня увеличился на 2 копейки и составляет 51,95 гривны за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,20 гривны за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 3 июня, вырос на 2 копейки и составляет 44,50 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 51,90 гривны за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,90 гривны, а евро – по курсу 51,90 гривны за единицу иностранной валюты.

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