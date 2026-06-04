Серьезная угроза для Запорожской АЭС: в МАГАТЭ заявили об атаке на важный объект

Отключение электроснабжения ЗАЭС создает риски для ядерной безопасности.

Сегодня, 4 июня, Запорожская ТЭС, которая обеспечивает передачу электроэнергии на атомную станцию, подверглась мощной атаке. Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ в сети Х.

По словам агентства, команда МАГАТЭ видела легкий дым, идущий со стороны Запорожской ТЭС, и слышала звуки военной активности. Персонал Запорожской ТЭС в настоящее время находится в укрытиях из-за обстрела.

В МАГАТЭ добавили, что инцидент вызывает серьезную обеспокоенность из-за единственной линии электропередачи, которая питает Запорожскую АЭС. За последние недели ее несколько раз отключали, что привело к полной зависимости станции от аварийных дизельных генераторов для получения электроэнергии, необходимой для охлаждения шести реакторов и предотвращения угрозы ядерной аварии.

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Отмечается, что в настоящее время линия электропередачи остается подключенной. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что атака должна немедленно прекратиться, чтобы избежать длительной потери электропитания на ЗАЭС.

Запорожская атомная электростанция – последние новости

Эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольга Кошарная сообщила, что оккупанты могут использовать Запорожскую АЭС в военных целях так же, как в свое время взорвали плотину Каховской ГЭС летом 2023 года.

Ранее российское так называемое руководство ЗАЭС заявило о якобы нанесенных по объекту ударах в конце мая со стороны Украины. После чего в МАГАТЭ заявили об угрозе ядерной безопасности и начали требовать от россиян доступа к объекту.

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