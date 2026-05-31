МАГАТЭ срочно требует от России предоставить доступ к ЗАЭС

Дрон атаковал турбинный корпус ЗАЭС – МАГАТЭ заявляет об угрозе ядерной безопасности.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило об инциденте на Запорожской атомной электростанции, где беспилотник якобы попал в здание турбинного отделения, повредив внешнюю стену.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил серьезную обеспокоенность в связи с инцидентом, отметив, что подобные атаки ставят под угрозу соблюдение семи базовых принципов ядерной безопасности во время вооруженного конфликта, а также пяти ключевых принципов защиты ЗАЭС, которые предусматривают полный запрет любыхкаких-либо атак на объект.

В МАГАТЭ подчеркивают, что атаки на ядерные объекты чрезвычайно опасны и могут иметь катастрофические последствия. По словам Гросси, инцидент фактически является "игрой с огнем".

Видео дня

Миссия агентства на ЗАЭС уже запросила доступ к поврежденному зданию для непосредственного осмотра и оценки последствий.

В МАГАТЭ уточняют, что это может быть первый случай удара беспилотника непосредственно в пределах периметра станции с апреля 2024 года. Организация продолжит обновлять информацию после получения дополнительных данных от своей миссии.

Ситуация на ЗАЭС – последние новости

Напомним, в результате российской атаки 3 мая в МАГАТЭ заявили, что была повреждена часть оборудования Лаборатории внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС. Тогда группа экспертов МАГАТЭ посетила Лабораторию ЗАЭС на следующий день после атаки дронов.

Кроме того, МАГАТЭ сообщило, что информации о пострадавших не поступало. Также неизвестно, нанес ли удар повреждения лаборатории, которая расположена за пределами периметра Запорожской АЭС.

Вас также могут заинтересовать новости: