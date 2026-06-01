Россия заявила об ударах Украины по ЗАЭС и пригрозила атаковать другие атомные станции, – ISW

Россия регулярно выдвигает подобные обвинения в преддверии заседаний МАГАТЭ.

Российские оккупационные власти Запорожской атомной электростанции заявили о якобы двух украинских ударах по объекту в конце мая. В то же время Украина отвергла обвинения и назвала их очередной информационной провокацией Москвы.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), представители оккупационной администрации ЗАЭС утверждали, что 30 мая удар якобы пришелся по турбинному залу энергоблока №6, а 31 мая – по транспортному цеху станции.

В Министерстве иностранных дел Украины и Силах обороны юга эти заявления опровергли. В МИД подчеркнули, что Россия регулярно распространяет подобные обвинения накануне заседаний Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), пытаясь отвлечь внимание от собственной незаконной оккупации крупнейшей атомной электростанции Европы.

Видео дня

31 мая МАГАТЭ сообщило, что его эксперты на станции зафиксировали повреждения турбинного зала, которые могут соответствовать последствиям удара беспилотника. В то же время агентство не установило, кому принадлежал дрон и кто именно нанес удар.

На фоне этих заявлений заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил "симметричным ответом". Он заявил, что Россия может нанести удары по атомным электростанциям Украины или стран НАТО, если в результате атак будет разрушена ЗАЭС.

Аналитики отмечают, что Москва на протяжении всей полномасштабной войны неоднократно использовала тему безопасности ЗАЭС для оправдания эскалации. Российские войска разместили на территории станции военную технику и личный состав, а также используют площадку АЭС в военных целях.

Эксперты также обращают внимание, что российские чиновники регулярно выдвигают неподтвержденные обвинения в адрес Украины относительно обстрелов ЗАЭС и других гражданских объектов. По их мнению, такие заявления могут использоваться Кремлем как повод для новых массированных ударов по Украине в ближайшее время.

Запорожская АЭС – другие новости

В Силах обороны Юга Украины заявили, что Россия хочет дискредитировать Украину и скрыть собственные преступления заявлениями о том, что Украина якобы поразила дроном машинный зал энергоблока №6 оккупированной Запорожской АЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил серьезную обеспокоенность в связи с инцидентом. Миссия агентства на ЗАЭС уже запросила доступ к поврежденному зданию для непосредственного осмотра и оценки последствий.

Вас также могут заинтересовать новости: