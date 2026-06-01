По схеме Каховской ГЭС: россияне хотят использовать ЗАЭС в военных целях, – эксперт

Напряженность вокруг станции нарастает уже три недели подряд.

Российские оккупанты могут использовать Запорожскую атомную электростанцию в военных целях так же, как в свое время взорвали плотину Каховской ГЭС летом 2023 года. Об этом в эфире Радио НВ сообщила эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольга Кошарная.

"Последние три недели наблюдается эскалация вокруг ЗАЭС. Россияне делают это намеренно накануне заседания Совета управляющих МАГАТЭ, которое состоится с 8 по 12 июня. Там будут заслушивать доклад главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о соблюдении гарантий", – сказала Кошарная.

Россияне всегда запускают информационную кампанию перед подобными заседаниями раз в полгода, напомнила эксперт.

"10 дней назад появилось сообщение, будто дрон упал рядом с машинным залом энергоблока №1 ЗАЭС. Но о миссии МАГАТЭ [россияне] сообщили через два дня и сказали, что обломки уже убрали. Я считаю, что сами россияне и осуществляют такие провокационные запуски дронов, чтобы дальше обвинять Украину", – указала она.

Эксперт также подчеркнула, что Кремль всегда прибегает к уловкам, когда дела на поле боя у него идут плохо.

"Это умышленная акция нагнетания, и я не исключаю использования ЗАЭС в военных целях, как это было с подрывом Каховской плотины, чтобы остановить контрнаступление украинских войск. Я не исключаю, что они могут создать там небольшую радиационную опасность в военных целях", – предупредила Кошарная.

Она акцентировала, что оккупанты повсеместно на своих информационных ресурсах распространяют ложь о том, что временно неподконтрольная Украине ЗАЭС принадлежит "Росатому".

"Россияне последовательно реализуют планы присоединения ЗАЭС и убеждают Гросси, что только такой вариант позволит безопасно поставлять электроэнергию из российской энергосистемы для внутренних нужд станции", – констатировала спикер.

Напомним, недавно российское "руководство" Запорожской атомной электростанции заявило о якобы ударах по объекту в конце мая со стороны украинской стороны.

После этого инцидента в МАГАТЭ заявили об угрозе ядерной безопасности и начали требовать от россиян доступа к объекту.

