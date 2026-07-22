Цены на топливо неуклонно растут третий день подряд: что подорожало больше всего

Цены на некоторые виды выросли почти на 5 гривень.

Цены на три основные марки бензина в Украине обновляют исторические максимумы третий день подряд. Дизельное топливо также активно дорожает, свидетельствует статистика на портале Минфина.

Так, бензин А-95 премиум 22 июля подорожал на 0,94 грн (+1,2%) – до 82,28 грн за литр. За три дня текущей недели его цена выросла уже на 3,29 грн.

Цены на бензин А-95 выросли на 1,11 грн (+1,4%) – до 78,4 грн за литр. Таким образом, за эту неделю он подорожал почти так же, как и "премиум" – на 3,33 грн.

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Бензин А-92 дорожает значительно быстрее. Со вторника на среду он подорожал на 1,65 грн (+2,2%) – до 75,07 грн за литр. В сумме за три дня его стоимость выросла на 4,59 грн.

Цена на дизельное топливо почти сравнялась с ценой премиального бензина – 22 июля она составляет 81,7 грн/л. За день дизель подорожал на 1,54 грн (+1,9%), а за три дня – на 4,6 грн.

Автомобильный газ подорожал на 30 копеек (+0,7%) – до 40,35 грн/л.

Цены на топливо в Украине – последние новости

Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн рассказал, что Украина исчерпала собственные запасы бензина, поэтому цены на топливо начали расти. Дефицит топлива вряд ли возможен, однако его поставки становятся все более сложными и дорогостоящими.

При этом эксперт по топливу Дмитрий Леушкин отметил, что топливо в Украине в ближайшее время будет дорожать примерно на 2–3 гривни каждую неделю. По его словам, цены на бензин и дизель должны превысить отметку в 90 гривень за литр.

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