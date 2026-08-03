Дизель по 105 гривень, бензин – по 100: эксперт рассказал, когда на АЗС обновят ценники

Дмитрий Леушкин считает, что Кабмин постарается не допустить появления трёхзначных цифр на вывесках АЗС.

Уже через 10 дней литр дизельного топлива в Украине может стоить 105 гривень, тогда как цена бензина составит 100 гривень за литр. Об этом в эфире "Новости.LIVE" сообщил основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин

"Цены превысят 100 гривень, это точно. 105 за дизель, 100 за бензин… На это нам понадобится около 10 дней", – считает эксперт.

По словам специалиста, блокировка ключевых морских проливов на Ближнем Востоке и напряженная ситуация вокруг Ирана фактически лишили Украину доступа к дополнительным нефтяным мощностям. В то же время Леушкин убежден, что новый Кабмин сделает все возможное, чтобы цены на табло АЗС не превысили отметку в 100 гривень за литр.

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"Это будет суперкешбэк, либо снижение налогов, либо топливный демпфер (механизм субсидирования потребителей топлива на рынке, – УНИАН)", – прогнозирует основатель группы компаний Prime.

Цены на топливо в Украине – последние новости

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин сообщил, что в ближайшие дни дизельное топливо в Украине может подорожать до 100 гривень за литр. По словам специалиста, из-за блокады портов Украина потеряла около четверти поставок дизельного топлива. Он также отметил, что оптовые цены на дизель уже превысили розничные.

Шевчишин предупредил, что подорожание дизельного топлива сильнее всего ударит по аграриям в разгар уборочной кампании, а впоследствии это скажется и на ценах на продукты питания. Бензин марки А-95, по мнению специалиста, будет дорожать не такими быстрыми темпами и останется ниже отметки в 100 гривень.

В то же время, как считает эксперт по топливу Дмитрий Леушкин, украинцам не стоит ожидать, что цены на бензин в Украине опустятся до февральского уровня, зафиксированного накануне войны США против Ирана. Повышенный спрос на энергоносители, по его словам, продлится до конца года.

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