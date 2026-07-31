Стоимость дизеля в Украине установила новый исторический рекорд: какие цены на АЗС сейчас

За сутки цена на дизельное топливо выросла на 1,33 грн за литр.

Средние цены на дизельное топливо в Украине выросли на 1,33 грн (+1,5%) – до 91,99 гривни за литр, что стало самой высокой ценой за всю историю наблюдений, свидетельствует статистика портала Минфина.

Предыдущий рекорд был установлен 15 апреля этого года, когда литр дизельного топлива на заправках стоил 91,4 грн.

В то же время цены на бензин вышли на плато. Бензин А-92 подорожал на 5 копеек – до 77,75 грн за литр, А-95 премиум подорожал на 2 копейки – до 84,27 грн за литр. Стоимость обычного бензина А-95 не изменилась с 30 июля и составляет 81,19 грн за литр.

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Автомобильный газ за сутки подорожал на 20 копеек (+0,5%) – сейчас литр этого топлива на АЗС стоит в среднем 43,52 грн.

В целом с 27 июля популярные сорта бензина подорожали на 9–28 копеек. В то же время стоимость дизельного топлива за рабочую неделю выросла на 3,11 грн за литр.

Цены на топливо в Украине – последние новости

Эксперт по топливу Дмитрий Леушкин отметил, что в Украине фиксируется дефицит дизельного топлива и бензина. Из-за перебоев с поставками нехватка топлива может продлиться еще как минимум месяц.

При этом цены на стеллах различных АЗС могут расти неравномерно и местами слишком резко. Так, в некоторых сетях 28 июля дизельное топливо подорожало сразу на 8 гривень.

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