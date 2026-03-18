Цены на бензин достигли рекорда: война на Ближнем Востоке бъет по Японии, – Bloomberg

Нефтяной шок с Ближнего Востока нанёс серьёзный удар по импортозависимой Японии.

Цены на бензин в Японии выросли до самого высокого показателя за более чем 30 лет. Стремительное подорожание связывают с войной на Ближнем Востоке и рисками для глобальных поставок нефти.

Издание Bloomberg пишет, что стоимость топлива поднялась на 18% за неделю и составляет 190,8 иен (около 1,20 долл.) за литр, что стало самым высоким показателем с 1990 года.

Рост цен усиливает давление на домохозяйства и предприятия, которые уже четыре года подряд страдают от инфляции, превышающей целевой показатель в 2%, установленный Банком Японии.

Видео дня

Правительство страны уже объявило о введении субсидий на бензин, которые начнут действовать с 19 марта. Ожидается, что они снизят цены примерно до 170 иен (около 1,07 долл.) за литр в течение следующих нескольких недель.

Японское правительство также готовится к экономическому удару из-за войны США с Ираном, ведь Токио импортирует более 90% нефти с Ближнего Востока. Дополнительным фактором риска стала ситуация в Ормузском проливе, через который транспортируется около 20% мировой нефти. Сейчас пролив фактически перекрыт на фоне боевых действий.

Отчасти из-за того, что страна настолько зависима от нефти из этого региона, она поддерживала дружеские отношения с Ираном, но эти отношения могут разорваться, если Япония будет восприниматься как государство, слишком заигрывающее с президентом США Дональдом Трампом.

Помимо бензина, Токио планирует субсидировать закупки легкой и тяжелой нефти, а также керосина. В целом энергоресурсы составляют около 7% потребительской корзины в стране, поэтому их подорожание напрямую влияет на общий уровень цен.

Ситуация с нефтью из-за войны в Иране – последние новости

Стоимость нефти после начала войны на Ближнем Востоке существенно выросла из-за боевых действий и фактического перекрытия Ираном Ормузского пролива для большинства судов. Цена нефти периодически превышает 100 долларов за баррель.

17 марта цены на нефть выросли после первого за почти неделю падения по итогам предыдущей торговой сессии. Таким образом, нефть вернулась к росту, поскольку Иран усилил атаки на энергетическую инфраструктуру в районе Персидского залива.

18 марта стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант ослабления санкций против нефтяного сектора Венесуэлы.

