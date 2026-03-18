США могут ослабить санкции против Венесуэлы из-за войны в Иране, – Bloomberg

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант ослабления санкций против нефтяного сектора Венесуэлы, сообщает Bloomberg.

Издание поясняет, что это связано с намерением увеличить добычу нефти на фоне резкого роста цен на этот продукт из-за войны в Иране.

По словам источников, меры могут объявить уже на этой неделе, и они включают в себя выдачу большего количества индивидуальных лицензий. Это позволит иностранным компаниям работать в Венесуэле без нарушения санкций США.

Добавляется, что администрация США создаст механизм, который облегчит более широкому кругу компаний выход на рынок Венесуэлы. Однако пока неясно, будет ли этот шаг осуществляться в форме выдачи общих лицензий.

В статье отмечается, что на данный момент сложно прогнозировать, приведет ли ослабление санкций против венесуэльской нефти к увеличению ее добычи в краткосрочной перспективе.

Приводятся данные, что сейчас страна добывает около 1 млн баррелей в день, что составляет треть от пикового уровня 1990-х годов. Однако с тех пор инфраструктура страны значительно пришла в упадок из-за неэффективного управления, халатности, коррупции и санкций.

Директор по энергетической политике Латинской Америки в Институте государственной политики Бейкера при университете Райса Франсиско Мональди считает, что Венесуэла не в состоянии добывать достаточное количество дополнительной нефти и к тому же делать это оперативно для компенсации резкого роста мировых цен.

Мональди предполагает, что Венесуэла в текущем году увеличит добычу не более чем на треть, или на 300 тысяч баррелей в день. Отмечается, что это фактически капля в море в рамках мирового спроса.

Однако администрация президента США Дональда Трампа прилагает все усилия, чтобы по возможности увеличить поставки нефти на рынок. Ранее с этой целью США ослабили некоторые санкции против российской нефти и уменьшили свои усилия по убеждению Индии в том, чтобы та прекратила закупать российскую нефть.

Ситуация с нефтью из-за войны в Иране

Ранее УНИАН сообщал, что Reuters со ссылкой на чиновника США и два источника, знакомых с докладами разведки США, сообщило, что главу Белого дома заранее предупреждали о том, что атака на Иран может стать причиной ударов по союзникам США в Персидском заливе. Однако Трамп заявил 16 марта, что реакция Тегерана стала неожиданностью. По словам президента США, Иран не должен был преследовать страны на Ближнем Востоке. Он добавил, что все были от этого в шоке. Издание отмечает, что Иран остановил почти все судоходство через Ормузский пролив, через который проходит 20% поставок нефти. Это привело к глобальному росту цен на энергоресурсы.

Также мы писали, что Трамп хотел сформировать коалицию партнеров для обеспечения прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив, но вскоре раскритиковал партнеров за "недостаточный энтузиазм" в этом вопросе. Как отмечают журналисты The Times, на Ближнем Востоке существует два нефтепровода, которые обходят Ормузский пролив. Один принадлежит ОАЭ, его длина составляет более 380 км, а второй – принадлежит Саудовской Аравии, и его длина составляет 1200 км. Нефтепровод пересекает полуостров с востока на запад – от нефтяных месторождений побережья Персидского залива до порта Янбу на Красном море. Хотя обе эти страны увеличили транспортировку продукта по нефтепроводам до их максимума, но через Персидский залив проходило значительно больше нефти.

