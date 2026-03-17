Цены на нефть отреагировали на новые атаки Ирана

Аналитики JPMorgan Chase Co ожидают сокращения количества судов, которые смогут проходить через Ормузский пролив.

Цены на нефть утром 17 марта выросли после первого за почти неделю падения по итогам предыдущей торговой сессии. "Черное золото" вернулось к росту, поскольку Иран усилил атаки на энергетическую инфраструктуру в районе Персидского залива, сообщает Bloomberg.

По данным портала investing, по состоянию на 9:38 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent выросла на 3,04 доллара – до 103,25 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подорожала на 3,39 доллара – до 95,85 доллара за баррель.

С начала войны на Ближнем Востоке цены на нефть выросли более чем на 40%. Однако по итогам 16 марта котировки упали, поскольку США готовились выпустить на рынок первый транш нефти из резервов. Но на фоне новостей об атаке иракского нефтяного месторождения и ключевого порта Эмиратов иранскими дронами и ракетами котировки возобновили рост.

К тому же президент США Дональд Трамп пригрозил расширить удары по острову Харг, чтобы поразить нефтяную инфраструктуру Ирана. По данным открытых источников, на острове Харг находится главный нефтяной терминал Ирана, через который проходит 90% нефтяного экспорта страны-члена ОПЕК+.

Трамп также заявил, что Вашингтон "разрушает" способность Тегерана угрожать коммерческому судоходству через Ормузский пролив, и вновь обратился к другим странам с призывом о помощи в обеспечении безопасного прохода. Однако, как отмечает Reuters, ряд союзников отказались направлять военные корабли для сопровождения танкеров через Ормузский пролив в ответ на призыв американского лидера.

Между тем, ОАЭ и Кувейт еще больше сократили добычу нефти из-за фактической блокировки Ормузского пролива. Bloomberg отмечает, что Саудовская Аравия и ОАЭ соревнуются за увеличение экспорта через альтернативные маршруты, обходящие Ормуз.

"Прохождение через пролив, вероятно, станет все более ограниченным, поскольку Иран будет предоставлять разрешение на проход лишь некоторым судам в зависимости от их политической принадлежности", – отметили аналитики JPMorgan Chase & Co.

По данным агентства Bloomberg, 16 марта количество иранских судов, прошедших через Ормузский пролив, выросло до рекордного уровня за время войны на Ближнем Востоке. Среди них был нефтяной танкер, направлявшийся в Китай.

"Наибольший риск для рынка заключается в том, что Ормузский пролив будет оставаться перекрытым в течение длительного времени, а рынок будет ощущать, что у США и их союзников ограниченные возможности изменить ситуацию", – отметил руководитель отдела исследований брокерской компании Pepperstone Group Крис Вестон.

Цены на нефть после начала войны на Ближнем Востоке существенно выросли из-за боевых действий и фактической перекрытия Ираном Ормузского пролива для большинства судов. Стоимость "черного золота" периодически превышает 100 долларов за баррель.

Несмотря на усилия Ирана , некоторые корабли нашли способ прохода через Ормузский пролив. Для этого корабли изменяют свои данные или отключают маяки.

Впрочем, официальный Тегеран заявляет о готовности к переговорам относительно безопасного судоходства через Ормузский пролив, хотя и не настроен завершать войну. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран готов к переговорам относительно безопасного прохода судов через Ормузский пролив.

Вас также могут заинтересовать новости: