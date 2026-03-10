Цены на топливо в США бьют рекорды: американцы жалуются, что 'жить становится все труднее', - NYT

Некоторые американцы обвиняют Трампа в высоких расходах на топливо.

Цены на бензин в США с начала операции в Иране выросли более чем на 17%, а расходы американцев на топливо взлетели до максимума с 2024 года, сообщает The New York Times.

Это при том, что стоимость топлива в США является социально чувствительным показателем (как в Украине – курс доллара), от которого зависят инфляция, потребительские расходы населения и политические рейтинги руководителей.

Средняя цена бензина в понедельник, 9 марта, достигла в США 3,48 доллара за галлон, согласно данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), причем самые высокие цены наблюдаются в Калифорнии и других западных штатах.

Не имея представления о том, как долго продлится конфликт, потребители уже думают о способах сокращения расходов: используют приложения для поиска самого дешевого бензина в своем регионе и меньше ездят на собственных автомобилях.

Некоторые смотрят на высокие цены на бензин через политическую призму, спрашивая себя, виноват ли в этом президент Дональд Трамп. Другие подозревают, что заправщики завышают цены и находятся в картельном сговоре.

Что говорят американцы

Водитель-доставщик Брендон Мур рассказал журналистам NYT, что после начала войны в Иране заправил полный бак по 2,89 доллара за галлон, тогда как еще неделю назад было 2,6 доллара. Он сказал, что пока может пережить этот рост.

"Я просто надеюсь, что не будет хуже", – сказал 41-летний Мур.

Другой американец – Люк Роан, 57-летний тюремный психолог, – ежедневно проезжает около 60 миль и жалуется на резкий рост расходов. Бак бензина обычно стоит ему 32 доллара, но в понедельник он заплатил 43 доллара. При этом он обвиняет президента Трампа в высоких ценах на топливо.

"Я действительно обвиняю его и его администрацию в нестабильности, которая вызывает это. Трудно существовать, когда цены на все растут, и я ожидаю, что ситуация ухудшится", - сказал Роан.

На Гавайях, где цены на бензин в понедельник составляли в среднем 4,52 доллара за галлон, 47-летний Бен Бергин, руководитель проекта в компании по бурению скважин, сказал, что местные предприятия не могут позволить себе повышать заработную плату сотрудников, чтобы покрыть их расходы на топливо.

"У меня целые бригады ребят, которые живут в районе Хило, но каждый день ездят в Вайколоа, – сказал он, имея в виду примерно 120-мильную поездку туда и обратно. – Их расходы на топливо уже составляют 400 долларов в неделю или больше".

Ситуация в Иране и цена на нефть

Как сообщал УНИАН, мировые цены на нефть выросли из-за фактической блокировки Ираном Ормузского пролива. Впрочем, на фоне заявлений Дональда Трампа о возможном использовании стратегического нефтяного резерва США и возможном снятии нефтяных санкций с России котировки "черного золота" пошли вниз.

Иран готов разблокировать Ормузский пролив для стран, которые вышлют послов США и Израиля.

На фоне роста мировых цен на нефть, в Украине меняются ценники на стеллажах АЗС. Глава энергетического комитета парламента Андрей Герус прогнозирует, что цены на бензин в Украине не вырастут до 100-150 гривен/литр

