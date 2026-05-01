Не стоит выбрасывать 'хвостики' клубники - они полезнее, чем кажется

Листья клубники обычно выбрасывают, но они съедобны и полезны. В них много антиоксидантов и витамина C, а при правильной обработке их можно безопасно употреблять.

Мы привыкли срезать "хвостик" у клубники и выбрасывать его, не задумываясь о пользе. Однако, как пишет Southern Living, листья и стебель тоже съедобны – как и сама ягода.

В большинстве стран люди редко едят листья клубники, это скорее вопрос привычки. Диетолог Челси Эдвардс говорит, что большинство просто удаляет верхнюю часть при мытье ягод.

Однако, по его ловами, листья клубники не только безопасны, но и полезны. Они содержат витамин C (хотя в ягоде его больше), а также большое количество полифенолов. Эти вещества действуют как антиоксиданты, помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых видов рака, а также обладают противовоспалительным эффектом.

Исследования подтверждают, что листья клубники имеют выраженные антиоксидантные, антибактериальные и противогрибковые свойства.

Если вы хотите есть клубнику целиком, важно правильно её подготовить:

тщательно мойте ягоды вместе с листьями;

удаляйте потемневшие или повреждённые части;

после очистки клубника полностью готова к употреблению.

Таким образом, вместо того чтобы выбрасывать листья, можно использовать весь плод – это и полезнее, и уменьшает пищевые отходы.

Напомним, ранее УНИН рассказывал, что лечит оливковое масло.

Вас также могут заинтересовать новости: