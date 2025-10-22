Некоторые люди, которые не употребляют продукты животного происхождения, мягко говоря, "удивлены".

Иногда интернет внезапно "открывает" для себя кулинарные факты, о которых, казалось бы, все давно знают. И вот если недавно в центре внимания были паприка и душистый перец, то теперь очередь дошла до старого доброго пармезана.

"Сегодня узнал, что пармезан делают из желудка телёнка — я сейчас просто заплачу. Похоже, теперь мне придется стать веганом", — написал один пользователь в Twitter, вызвав волну удивления у других. Традиционно пармезан делают из коровьего молока, выдерживая не менее 12 месяцев в медных чанах, где молоко нагревают и добавляют ингредиенты вроде сыворотки и сычуга, пишет IFL Science.

Именно сычуг — то, что не нравится веганам, вегетарианцам и просто тем, кого отталкивает мысль о ферменте из желудка телёнка. Животный сычуг — это фермент, получаемый из четвёртого желудка неотнятого от матери телёнка (иногда также ягненка или козленка).

"На этом этапе своей жизни животное питается только молоком, поэтому в его желудке содержится большое количество природного фермента химозина, который способствует свертыванию молока. С возрастом количество химозина снижается, и его заменяют другие ферменты, необходимые для переваривания твёрдой пищи", - заявляет британское специализированное сырное издание The Courtyard Dairy.

Химозин помогает отделять молочные твёрдые частицы от жидкости.

В сыроделии сычуг используется для образования плотных сгустков и играет решающую роль в создании нужной текстуры сыра. В то время как некоторые рецепты используют кислоту или бактерии, вырабатывающие кислоту, сыроделы применяют сычуг, чтобы лучше раскрыть вкус и аромат готового сыра.

Некоторые производители теперь используют растительный сычуг, однако большинство по-прежнему придерживается традиционных методов. Поэтому, если вы вегетарианец, стоит уточнить у официанта, из какого именно сыра сделано блюдо, прежде чем просить "посыпать сверху пармезаном".

