Левостороннее и правостороннее движение до сих пор делят мир на две дорожные системы.

Хотя сегодня это может показаться удивительным, когда-то левостороннее движение было распространено почти во всем мире. Более того, изменилось это довольно быстро и кардинально, так что сегодня подавляющее большинство стран, наоборот, регулируют дорожное движение именно по правой стороне, в том числе Украина.

Разберемся, почему так произошло и в каких странах Европы левостороннее движение все еще пользуется популярностью.

Использовали ли левостороннее движение страны в прошлом

По самой распространенной теории, преобладание левостороннего движения в прошлом было связано прежде всего с соображениями безопасности.

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Дело в том, что большинство людей всегда были правшами и, соответственно, основной груз у них обычно располагался именно в правой руке. И при встрече на дороге им было гораздо удобнее держаться левой стороны, чтобы ведущая рука и то, что она держит (в том числе оружие), оставалась между человеком и возможной угрозой.

Точно неизвестно, в какой стране левостороннее движение появилось первым, ведь даже если оно и было где-то принято официально, все быстро изменилось в Средние века, когда на первый план вышли не вопросы защиты, а удобство управления повозками.

И тут снова сыграла свою роль праворукость: изначально кучера чаще держали вожжи в правой руке, так как, когда их нужно было напрягать для контроля движения лошади, это было удобнее делать ведущей рукой.

Когда же две повозки разъезжались на узкой дороге, для маневра нужно было натянуть вожжи в нужную сторону, а поскольку они уже были в правой руке, то и тянуть их было легче именно вправо обоим встречным.

Так со временем естественное предпочтение правой руки над левой превратилось в негласное правило, по которому встречные повозки должны разъезжаться именно по правой стороне.

В каких странах левостороннее движение было отменено

Впрочем, на законодательном уровне важную роль в распространении правостороннего движения сыграла Франция. После революции ее власти начали систематизировать правила дорожного движения и выбрали именно правостороннюю модель.

Отчасти это объяснялось тем самым негласным правилом, а отчасти – стремлением дистанцироваться от Британии, где к тому времени уже закрепилось левостороннее движение.

А поскольку Франция в тот период была одним из ведущих государств Европы, установление единых правил проезда быстро стало своего рода "трендом", который начали перенимать и другие страны, правда не все одинаково.

Так, например, левостороннее движение - где руль находится справа - было на законодательном уровне закреплено в Австро-Венгрии, так что можно сказать, что этот феномен затронул и территорию современной Украины – точнее, земли Галичины, которые тогда входили в состав империи.

Но все же окончательно правостороннее движение стало доминировать в автомобильную эпоху, когда автопроизводителям было выгодно стандартизировать транспортные средства из соображений экономии. В результате даже государства с многовековой традицией левостороннего движения начали постепенно переходить на правую сторону.

Где сейчас есть левостороннее движение - в каких странах

Впрочем, были страны, которые так и не приняли глобальную модель, и прежде всего - Британия. Повлияло на это два фактора: во-первых, к моменту распространения французского тренда на систематизацию правил в Британии уже была развита транспортная система, и ее перестройка потребовала бы больших затрат.

А во-вторых, Британская империя в тот период находилась на пике могущества и охватывала значительную часть мира, поэтому британцы хотели не подстраиваться под большинство, а самим задавать себе правила.

Соответственно, левостороннее движение сохранилось во многих бывших британских владениях – в Южной Африке, Индии, Австралии и Новой Зеландии. Хотя существовали и отдельные исключения, где левосторонняя система закрепилась независимо от влияния Британии.

Например, не все знают, почему в Японии левостороннее движение, ведь эта страна никогда не входила в состав Британской империи. На самом же деле у японцев это было связано с тем, что самурайские катаны, в отличие от европейских мечей и саблей, заметно выступали в сторону (будучи, снова-таки, на левом боку из-за доминирующей праворукости), поэтому при движении по узким улицам воинам было удобнее придерживаться левой стороны, чтобы не задевать прохожих.

В итоге к этому со временем подстроились гражданские, а современная Япония так и не перешла на правостороннее движение из-за высоких затрат и отсутствия практической необходимости.

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