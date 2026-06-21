почему в британии левостороннее движение

Хотя сегодня это может показаться удивительным, когда-то левостороннее движение было распространено почти во всем мире. Более того, изменилось это довольно быстро и кардинально, так что сегодня подавляющее большинство стран, наоборот, регулируют дорожное движение именно по правой стороне, в том числе Украина.

Разберемся, почему так произошло и в каких странах Европы левостороннее движение все еще пользуется популярностью.

Использовали ли левостороннее движение страны в прошлом

По самой распространенной теории, преобладание левостороннего движения в прошлом было связано прежде всего с соображениями безопасности.

Видео дня

Дело в том, что большинство людей всегда были правшами и, соответственно, основной груз у них обычно располагался именно в правой руке. И при встрече на дороге им было гораздо удобнее держаться левой стороны, чтобы ведущая рука и то, что она держит (в том числе оружие), оставалась между человеком и возможной угрозой. 

Точно неизвестно, в какой стране левостороннее движение появилось первым, ведь даже если оно и было где-то принято официально, все быстро изменилось в Средние века, когда на первый план вышли не вопросы защиты, а удобство управления повозками. 

И тут снова сыграла свою роль праворукость: изначально кучера чаще держали вожжи в правой руке, так как, когда их нужно было напрягать для контроля движения лошади, это было удобнее делать ведущей рукой. 

почему в британии левостороннее движение

Когда же две повозки разъезжались на узкой дороге, для маневра нужно было натянуть вожжи в нужную сторону, а поскольку они уже были в правой руке, то и тянуть их было легче именно вправо обоим встречным. 

Так со временем естественное предпочтение правой руки над левой превратилось в негласное правило, по которому встречные повозки должны разъезжаться именно по правой стороне.

В каких странах левостороннее движение было отменено

Впрочем, на законодательном уровне важную роль в распространении правостороннего движения сыграла Франция. После революции ее власти начали систематизировать правила дорожного движения и выбрали именно правостороннюю модель. 

Отчасти это объяснялось тем самым негласным правилом, а отчасти – стремлением дистанцироваться от Британии, где к тому времени уже закрепилось левостороннее движение. 

А поскольку Франция в тот период была одним из ведущих государств Европы, установление единых правил проезда быстро стало своего рода "трендом", который начали перенимать и другие страны, правда не все одинаково.

почему в британии левостороннее движение

Так, например, левостороннее движение - где руль находится справа - было на законодательном уровне закреплено в Австро-Венгрии, так что можно сказать, что этот феномен затронул и территорию современной Украины – точнее, земли Галичины, которые тогда входили в состав империи.

Но все же окончательно правостороннее движение стало доминировать в автомобильную эпоху, когда автопроизводителям было выгодно стандартизировать транспортные средства из соображений экономии. В результате даже государства с многовековой традицией левостороннего движения начали постепенно переходить на правую сторону.

Где сейчас есть левостороннее движение - в каких странах

Впрочем, были страны, которые так и не приняли глобальную модель, и прежде всего - Британия. Повлияло на это два фактора: во-первых, к моменту распространения французского тренда на систематизацию правил в Британии уже была развита транспортная система, и ее перестройка потребовала бы больших затрат. 

А во-вторых, Британская империя в тот период находилась на пике могущества и охватывала значительную часть мира, поэтому британцы хотели не подстраиваться под большинство, а самим задавать себе правила. 

Соответственно, левостороннее движение сохранилось во многих бывших британских владениях – в Южной Африке, Индии, Австралии и Новой Зеландии. Хотя существовали и отдельные исключения, где левосторонняя система закрепилась независимо от влияния Британии. 

Например, не все знают, почему в Японии левостороннее движение, ведь эта страна никогда не входила в состав Британской империи. На самом же деле у японцев это было связано с тем, что самурайские катаны, в отличие от европейских мечей и саблей, заметно выступали в сторону (будучи, снова-таки, на левом боку из-за доминирующей праворукости), поэтому при движении по узким улицам воинам было удобнее придерживаться левой стороны, чтобы не задевать прохожих

в каких странах левостороннее движение

В итоге к этому со временем подстроились гражданские, а современная Япония так и не перешла на правостороннее движение из-за высоких затрат и отсутствия практической необходимости.

Ранее мы писали, почему в Америке не стирают дома.

Вас также могут заинтересовать новости: