В Америке стиральная машина дома для многих – редкость, но дело совсем не в деньгах.

Возможно, вы когда-нибудь мучились мыслью, что делать, чтобы стиральная машина служила долго – а многие американцы об этом даже не задумываются.

В Штатах прачечные с самообслуживанием – обычное дело, они есть почти в каждом районе. Иностранцы порой удивляются – почему в Америке не стирают дома.

Разберемся, как же так сложилось исторически и как такой уклад работает в современных реалиях.

Почему у американцев нет стиральных машин дома – откуда взялась культура прачечных

Прачечные самообслуживания являются важной частью повседневной жизни в США. При этом появились и обрели популярность они еще в первой половине XX века.

До появления современных машин стирка в Америке, как и во многих других странах, была достаточно долгим и трудозатратным занятием.

Первая полностью автоматическая прачечная открылась в 1934 году в Форт-Уэрте, Техас. Там можно было за деньги постирать вещи в электрической машине без помощи персонала.

Новинка быстро обрела популярность, и вскоре аналогичные заведения открылись по всей стране.

Еще одной причиной, почему в Америке развиты прачечные, стало то, что первые ландроматы начали появляться как раз во время Великой депрессии – покупка личной стиральной машины была тогда далеко не всем по карману.

Но даже когда техника стала доступнее, прачечные не исчезли, так как были удобны для жильцов многоквартирных домов или съемщиков.

Арендаторов в Штатах всегда было достаточно, особенно в крупных мегаполисах, и это во многом объясняет, почему в США не стирают дома.

В прошлом веке это объяснялось постоянным притоком мигрантов из-за рубежа и американской глубинки, в силу, с одной стороны, мировых кризисов и войн, а с другой – стремительной урбанизации и экономического подъема страны.

На самом деле даже сегодня в Америке многие живут в съемных квартирах, где хозяева не всегда ставят технику, опасаясь поломок, протечек и износа.

Отсюда и пошел распространенный миф, что якобы за тем, почему в США нельзя иметь стиральную машину, стоят "богатые", которым выгодно держать людей в меньшей автономии.

В действительности же людям зачастую банально удобнее ходить в ближайшую прачечную, чем покупать дорогостоящую аппаратуру, которая затем перейдет в собственность арендодателей.

Почему в Америке не покупают стиральные машины сегодня – привычка или практичность

Американцы нашли множество преимуществ в использовании прачечных самообслуживания, и для многих это стало привычным делом.

Во-первых, это быстро. В прачечных легче постирать много вещей сразу, поскольку машины там крупные, и к тому же их много – разделяя одежду и белье по цвету или типу ткани, можно значительно сэкономить время.

Это особенно удобно для больших семей, студентов и тех, у кого мало свободного времени.

Во-вторых, пожалуй самая главная причина, почему люди пользуются прачечными самообслуживания в США – это качество аппаратуры.

В ландроматах есть действительно большие и мощные машины, в которых можно постирать и высушить одеяла, ковры и чехлы для мебели за 2-3 часа.

Часто люди могут отвезти вещи в прачечную на автомобиле или общественном транспорте и оставить их в машинках с кодовым замком, а сами уехать по делам.

В-третьих, как мы уже сказали, это удобно для тех, кто часто переезжает или живет в съемной квартире.

Покупать и перевозить крупную технику – дорого и неудобно. Прачечные же работают круглосуточно, часто находятся за каждым углом и не требуют никаких обязательств.

Наконец, прачечные становятся не только местом для стирки, но и местом, где можно пообщаться или даже поработать.

Некоторые владельцы делают там уютные коворкинг зоны с Wi-Fi, автоматами с кофе и местами для отдыха. Это делает стирку менее скучной и более удобной, особенно для студентов, удаленных работников и пенсионеров.

