В Австралии открыли завод, который превращает углерод в бетон и стекло

Общий объём выбросов CO₂ в Австралии составляет около 400 млн тонн в год.

В Новом Южном Уэльсе открыли первый в Австралии завод по переработке углерода, который улавливает углекислый газ и преобразует его в промышленную продукцию, в частности бетон, бумагу и стекло, пишет Reuters.

Компания MCI Carbon уже 15 лет разрабатывает технологию улавливания, использования и хранения углерода Myrtle, а демонстрационная установка потенциально может улавливать 2500 метрических тонн CO₂ в год.

"Технология компании MCI Carbon основана на так называемой минеральной карбонизации. Это естественный процесс, происходящий на Земле, в ходе которого CO₂ извлекается из атмосферы и поглощается горными породами", – рассказал генеральный директор и соучредитель компании Маркус Доу.

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Отмечается, что общий объем выбросов CO₂ в Австралии составляет около 400 миллионов тонн в год. В прошлом году были обновлены целевые показатели страны по сокращению выбросов к 2035 году – они должны снизиться на 62–70% по сравнению с уровнем 2005 года.

В отличие от традиционной технологии улавливания и хранения углерода, которая предусматривает закачку CO₂ в подземные полости, технология улавливания, использования и хранения позволяет получать готовый продукт с содержанием углерода.

"Это поможет предприятиям-загрязнителям декарбонизироваться, при этом получая прибыль", – отметил министр энергетики и изменения климата Австралии Крис Боуэн.

Подробнее о проектах по переработке углерода

Компания MCI также работает над планами строительства промышленного завода по переработке углерода в Австрии, который сможет улавливать до 50 тысяч тонн CO₂ в год. Эта технология является одной из нескольких методик минеральной карбонизации, которые сейчас разрабатываются в мире.

Еще один подобный проект от канадской компании Arca использует горные отходы (так называемые "хвосты") для окончательного связывания углерода.

Другие новости, связанные с углекислым газом

Ранее сообщалось, что ученые научились превращать углекислый газ в кислород. Отмечалось, что этот метод может оказаться особенно важным во время будущих космических миссий.

Также УНИАН писал о том, что уровень углекислого газа достиг самого высокого значения за всю историю человечества. Сообщалось, что среднее значение за май 2025 года достигло 430,2 ppm, что является самым высоким показателем с момента начала точных измерений.

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