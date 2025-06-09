Уровень углекислого газа является одним из самых важных при отслеживании ситуации с глобальным потеплением.

В атмосфере Земли сейчас содержится больше углекислого газа (CO₂), чем когда-либо за всю историю человечества. Впервые за всё время наблюдений средний уровень CO₂ за месяц превысил 430 частей на миллион (ppm), согласно данным специалистов из Института океанографии Скриппса в Сан-Диего.

Среднее значение за май 2025 года достигло 430,2 ppm — это самый высокий показатель с тех пор, как 67 лет назад начались точные измерения, пишет Daily Mail.

Чем больше CO₂ в атмосфере, тем выше темпы глобального потепления, которое со временем может сделать поверхность Земли слишком жаркой для жизни человека. При значительно более высоких концентрациях CO₂ также может вызывать целый ряд проблем со здоровьем. К числу тревожных последствий относятся когнитивные нарушения, сонливость, тошнота и, в крайних случаях, даже смерть.

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"Очередной год — очередной рекорд. Это печально", — сказал директор программы по изучению CO₂ Института Скриппса Ральф Килинг. Как и другие парниковые газы, CO₂ действует как одеяло, задерживая тепло и нагревая нижние слои атмосферы. Это изменяет погодные паттерны и подпитывает экстремальные явления, такие как волны жары, засухи, лесные пожары, ливни и наводнения.

Повышение уровня CO₂ также способствует закислению океанов, что затрудняет морским организмам, таким как ракообразные и кораллы, формирование твёрдых панцирей и скелетов.

По словам учёных, текущее содержание углекислого газа в атмосфере эквивалентно тому, что наблюдалось примерно от 4,1 до 4,5 миллионов лет назад — в период, который учёные называют "Плиоценовым климатическим оптимумом".

В то время уровень моря был примерно на 24 метра выше, чем сегодня, а средняя глобальная температура была на 3,9°C выше доиндустриального уровня. Фактически, климат был настолько тёплым, что большие леса покрывали Арктику, где сегодня простирается суровая, безжизненная тундра.

Другие новости о нашей планете

Ранее УНИАН сообщал, что уровень кислорода на Земле может упасть в миллион раз. Это вернет атмосферу Земли к условиям, похожим на те, что были до кислородной катастрофы около 2,4 миллиарда лет назад.

Кроме того, мы рассказывали, что ученые бьют тревогу из-за стремительного потемнения мирового океана. Это происходит, когда изменения в верхнем слое воды затрудняют попадание солнечного света вглубь океана.

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