Пары, которые тратят слишком много на это важное событие, как правило, несчастливы в браке

Исследование более 3 000 пар показало парадоксальный результат.

Роскошное белое платье. Прекрасные цветы. Изысканный многоярусный торт. И красавец-принц, ждущий в конце прохода, чтобы поклясться в вечной любви перед умилённой, сквозь слёзы улыбающейся толпой. Вот идёт невеста. Поколениями девочкам внушали мечту о "свадьбе как в сказке" как главную романтическую цель "успешной" женственности.

При всей этой идиллии "пока смерть не разлучит нас" – и при многотриллионной свадебной индустрии, которая неустанно её поддерживает, – национальный уровень разводов, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, незначительно снизился до 41 процента. И несмотря на обещание, что "счастливое продолжение" ждёт у алтаря, оказывается, что более счастливые браки именно у тех пар, которые избегают пышных свадеб, пишет писатель, спикер и стратег в сфере человеческих связей Крис Глэдли в материале для Your Tango.

В 2014 году экономисты Университета Эмори опросили более 3 000 состоящих в браке взрослых, чтобы проверить устойчивое утверждение свадебной индустрии: чем больше потрачено, тем крепче брак.

Видео дня

Результаты опровергли это. Пары, потратившие на свадьбу более 20 000 долларов (около 900 000 гривен), разводились в 1,6 раза чаще, чем те, кто уложился в 5 000–10 000 долларов (около 220 000–450 000 гривен). Ещё интереснее: пары, потратившие менее 1 000 долларов (около 45 000 гривен), показали наименьший уровень разводов среди всех участников исследования.

Есть и другие любопытные данные о браке

Согласно исследованию Американской социологической ассоциации, именно женщины инициируют две трети разводов, причём 37 процентов из них признались, что в день свадьбы испытывали серьёзные сомнения – готовы ли они к такому шагу и того ли человека выбирают.

Почему же они всё-таки говорили "да"? Многие женщины отметили, что испытывали "значительное внешнее давление" – со стороны родителей, окружения, партнёра или социальных ожиданий, – или были убеждены, что другого подходящего человека не найдут.

Иными словами, они считали, что лучше иметь социально желанный статус замужней женщины – пусть и несчастливой, – чем не быть замужем вовсе. Что поднимает вопрос: зачем мы продолжаем внушать дочерям эту устаревшую сказку?

При всём прогрессе, достигнутом женщинами в мире, почему свадьба до сих пор остаётся единственным социально значимым ритуалом, которого ждут наши девочки? Подумайте об этом.

Свадьба – единственный случай в жизни молодой женщины, когда все, кого она знает, с радостью приходят ради неё, даже прилетая из других стран.

Свадьба – единственное "жизненное достижение", ради которого друзья и родственники охотно, сообща и щедро вкладывают своё время и деньги.

Свадьба – единственный повод, когда дочерей наряжают и публично осыпают подарками, советами и вниманием.

Стоит ли удивляться, что девочка мечтает о свадебном дне всю жизнь? Настолько, что когда внутренний голос предупреждает: она не готова к пожизненным обязательствам после пышной церемонии, – она нередко заглушает эту правду и идёт вперёд. Она следует плану ради единственного шанса пережить этот неповторимый день, когда всё – только о ней, когда любовь, внимание и поддержка изливаются со всех сторон.

Но если традиционный свадебный ритуал как сказка не способствует реальному счастью наших дочерей в браке – и если давление с требованием свадьбы порой подталкивает женщин осознанно вступать в брак без счастья, – может, пора разделить эти понятия и создать новый обряд перехода, о котором молодая женщина мечтала бы с детства и который лучше готовил бы её к успеху в отношениях, если она всё же когда-нибудь решит выйти замуж.

Как мог бы выглядеть переосмысленный свадебный ритуал

Не так уж далеко от привычной свадьбы, если именно это – сказочная мечта, которую девочки действительно лелеют (хотя я не уверена, что так и есть).

Только вместо того чтобы ценность дочери определялась тем, что её наконец выбрали и признали достойной любви другого человека, центральным ритуалом в жизни каждой молодой женщины стала бы церемония, где друзья, семья и сообщество собираются, чтобы отметить её публичное обязательство чтить и беречь саму себя.

Вместо того чтобы отцы "отдавали дочерей" другому мужчине на попечение, – представьте себе, как гордые родители обнимают дочь и символически отпускают её в большой мир, уверенные, что подготовили её стоять на собственных ногах.

Представьте, что подружки невесты превращаются в "Круг душ" молодой женщины – сплочённую группу особенных подруг, которые обещают быть отражением её света, силы и красоты на непростом пути в мир, нередко суровый и разочаровывающий.

Что если гости, вместо того чтобы свидетельствовать о клятвах между двумя людьми, собирались бы вокруг молодой женщины, чтобы услышать её публичную клятву верности своим ценностям, целям, честности и уважению к себе?

Представьте: гости дарят ей вещи для новой жизни – будь то тостер для первой квартиры или чемодан для стажировки за рубежом.

Сохранит ли такая церемония свой особый статус

Конечно, индустрии с многотриллионным оборотом придётся найти себе новое занятие, но если главная цель – "самая роскошная вечеринка" – вперёд. Пышное платье, цветочные букеты, трёхъярусный торт – пожалуйста.

Или именинница может надеть другой особенный наряд, подчёркивающий её неповторимый стиль и красоту. Украсить зал розами без пестицидов, если хочет. И накрыть стол угощениями без сахара, глютена и молочных продуктов, если это важно.

Суть в том, что этот день – полностью о ней. Это про то, чтобы дать нашим дочерям праздничный обряд перехода, где они чувствуют себя по-настоящему увиденными, любимыми и особенными, одновременно отмечая свой путь – вперёд, к тому, чтобы открыть и стать собой настоящей.

Молодая женщина, которая сначала проживёт время в мире, верная самой себе, куда лучше готова делать здоровый выбор, когда в какой-то момент решит вступить в серьёзные отношения с другим человеком.

Это означает полный отказ от свадеб?

Нет. Если пара взаимно решает провести какую-то церемонию, чтобы разделить с миром свою любовь и преданность, – флаг им в руки. Но стоит задуматься: насколько более успешными были бы браки, если бы люди вступали в них с открытыми глазами, без пышной парадности традиционной церемонии?

Сколько пар всё равно выбрали бы официальное "да", если бы общество сосредоточилось на глубоком и серьёзном обязательстве в этот день, а не на цветовой гамме свадебного оформления?

Если романтика и весомость этого обещания переместятся в нечто, что пары делят между собой приватно и отмечают по-тихому, – будут ли наши девочки по-прежнему спешить к алтарю? В конце концов, именно паре – и только ей – предстоит хранить свои клятвы ещё долго после того, как разойдутся гости.

Снизятся ли показатели вступления в брак

Вероятно, да. "Но при средней стоимости свадьбы около 30 000 долларов (около 1 250 000 гривен) и средней стоимости развода от 15 000 до 20 000 долларов (от 625 000 до 830 000 гривен) я лично – за меньшее количество браков, заключённых преждевременно или с сомнениями", - заявил Глэдли.

Данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США показывают, что пары, вступающие в брак после 25 лет, разводятся на 24 процента реже; этот показатель снижается ещё больше среди тех, кто откладывает рождение детей, получает высшее образование и достигает определённого финансового благополучия и самосознания до замужества.

Да, пары, которые тратят время на познание себя, на опыт жизни и на умение стоять на собственных ногах, подходят к браку с куда большей зрелостью, которой он требует.

Так что, если мы действительно хотим счастья и стабильности в браке для наших дочерей, – возможно, лучший способ этому способствовать – перестать копить на свадьбу и начать вкладывать эти деньги и усилия в неё саму.

Ранее УНИАН сообщал, как распознать человека, лишенного эмпатии.

Вас также могут заинтересовать новости: