Женщины с короткой прической обладают этими 11 особыми чертами характера

Волосы не только часто являются отражением опыта и возраста, но и имеют символическое и эмоциональное значение.

Хотя многих женщин заставляют верить, что длинные волосы являются "необходимым условием" приемлемой женственности, на самом деле сильное чувство собственного достоинства происходит от отказа от тенденций и социальных норм, а не от попыток соответствовать традициям, пишет Your Tango.

Издание подчеркивает, что женственность проистекает из индивидуальности, а не из конформизма. То, как женщины носят и меняют свою прическу, чрезвычайно глубоко влияет на это чувство подлинности.

В статье говорится, что волосы не только часто являются отражением опыта и возраста, но и имеют символическое и эмоциональное значение. Поэтому неудивительно, что женщины с короткими волосами обычно имеют очень специфические черты характера и опыт, которые влияют на то, как они выражают себя перед миром.

Женщины с короткими волосами обычно обладают этими 11 очень специфическими чертами характера:

1. Спокойно относятся к изменениям

Стрижка волос и смена прически часто совпадают с изменениями в их жизни в целом. Независимо от того, делаем ли мы челку или стрижем волосы под каре, когда мы решаем изменить или избавиться от них, это не только физическое изменение, но и часто эмоциональное.

Добавляется, что если женщина чувствует себя комфортно, меняя и обрезая волосы, она может также обладать определенными навыками эмоциональной регуляции и интеллектом, которые влияют на то, как она воспринимает изменения в своей жизни.

2. Не требуют особого ухода

Хотя отношения, не требующие особого ухода, часто имеют свои последствия, если женщина, не требующая особого ухода, выбирает самовыражение, одежду и прически, чтобы лучше поддерживать свой образ жизни, это не является плохой вещью.

В статье выдвигается предположение, что женщина, которая имеет короткую прическу, возможно, хочет иметь больше времени для себя по утрам. Поэтому она ее выбирает, потому что она легче в уходе и укладке. Ей не приходится возиться с волосами в напряженные дни и среди хаоса жизни.

3. Они довольны собой

Согласно исследованию Стэнфордского университета, наше восприятие собственной физической привлекательности часто может глубоко влиять на наш образ жизни, выбор и самооценку больше, чем это показали результаты прошлых исследований.

Один из способов, которым женщины справляются с неуверенностью и защищают себя от восприятия окружающими, – это прятаться за своими волосами. Они используют длинные волосы и определенные прически, чтобы защитить себя от истинного восприятия другими, даже если это происходит полностью подсознательно.

Однако женщины с более короткими волосами обычно обладают чувством уверенности в себе и чувствуют себя комфортно. Они не стесняются показывать свое лицо миру или быть полностью воспринятыми без защиты длинных волос, за которыми можно спрятаться.

4. Не ищут одобрения у других

Хотя исследования показывают, что многие женщины с короткими волосами воспринимаются как более умные, зрелые и профессиональные на рабочем месте, в популярной культуре длинные волосы часто идеализируются. Это может привести к тому, что женщины становятся слишком самосознательными.

Люди, которые борются с неуверенностью и черпают свою самооценку из внешнего одобрения и признания, могут выбирать длинные волосы. Однако женщины, которые испытывают внутреннее удовлетворение, самостоятельно принимают решения относительно своего внешнего вида, не пытаются быть более привлекательными для кого-то, кроме себя, и выбирают способ самовыражения, исходя из того, как они себя чувствуют.

5. Не боятся выделяться

Хотя социальная принадлежность часто играет важную роль в личном благополучии, попытка почувствовать себя частью коллектива, принимая неаутентичную личность, скорее всего, приведет к ощущению оторванности.

Женщины с короткими волосами, которые не боятся выделяться и выражать свою индивидуальность нетрадиционными для общественных стандартов способами, часто быстро находят своих людей.

6. Они практичны

Женщины, которые по своей природе практичны, часто принимают функциональные решения, которые способствуют их удобству и комфорту. Это может быть короткая прическа, которая более удобна в уходе, или использование меньшего количества косметики, чтобы не тратить время на обновление макияжа.

Женщины с практичным взглядом на жизнь не заинтересованы в том, чтобы выступать перед другими людьми за счет собственного благополучия и энергии.

7. Открыты для нового

Исследование, в частности опубликованное в журнале "Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology", утверждает, что открытость на самом деле является более сильным предиктором успеха и благополучия, чем одна только интеллектуальная способность.

Чем более открыты вы к новым вещам, новым прическам или обучению чему-то новому, тем счастливее и здоровее вы будете.

8. Они не боятся быть неправильно понятыми

Наш мозг естественно настроен судить о людях с первого взгляда, принимая во внимание то, как они себя подают, читая их невербальные сигналы и оценивая выражение лица.

Хотя для некоторых людей это может быть страшным и побуждать их менять свое поведение и самовыражение, чтобы соответствовать социальным ожиданиям, женщины с короткими волосами обычно меньше боятся быть неправильно понятыми.

9. Они комфортно чувствуют себя, занимая пространство

Они не только смелые и уникально выразительные в своих прическах, но и не боятся бросать вызов социальным нормам во всех аспектах своей жизни, выражая свое мнение и делая его слышимым.

10. Они любят приключения

Хотя женщины с длинными волосами часто воспринимаются как более привлекательные, женщины, которые сознательно выбирают более короткие прически, живут по своим собственным правилам.

Они смелые и не боятся отклоняться от нормы, даже если их не всегда воспринимают так, как того ожидает общество.

11. Они легко приспосабливаются

Эти женщины могут найти выход из любой ситуации и решить любую проблему, которая встречается на их пути. Им не нужно постоянное чувство принятия, успокоения или подтверждения со стороны других, чтобы придать смысл своей жизни. Они самодостаточны и довольны тем, кто они есть и как выглядят.

