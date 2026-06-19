Как распознать человека, лишенного эмпатии: психологи привели 10 фраз

Для таких людей собственный комфорт и внимание важнее, чем реальная поддержка со стороны других.

В современной культуре доброта уступает место нарциссизму и ощущению собственной исключительности. На фоне человека, который прилагает все усилия, чтобы помочь другим, и стремится понять чей-то опыт, человек, лишенный эмпатии, со всеми теми фразами, которые он часто употребляет в повседневных разговорах, выделяется как белая ворона, пишет Your Tango.

Издание отметило, что нам нужны эмпатия и сочувствие, а человек, действующий без них, напоминает нам, насколько это на самом деле необходимо.

Люди, у которых отсутствует эмпатия, обычно во время разговора используют эти 10 фраз:

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1. Со мной тоже такое было

Издание объясняет, что даже когда кто-то открыто и ранимо рассказывает о своих трудностях, люди, которым не хватает эмпатии, предпочитают привлечь к себе внимание. Очевидно, что для них важнее собственный комфорт и внимание, чем реальная поддержка других.

Фразы вроде: "Со мной тоже такое случалось" и другие попытки превзойти собеседника мгновенно напоминают о том, что человек эгоистичен и равнодушен.

2. Это не так уж и сложно

Чрезмерное упрощение сложных тем и отсутствие терпимости к людям – вот как человек с нарциссическими наклонностями контролирует окружающих. Она поднимает себе настроение, притворяясь, что знает всё, но при этом вызывает волну разочарования у тех, кто попадается ей на пути.

Если кто-то постоянно заставляет вас чувствовать себя хуже и обвиняет вас только за то, что вы просите о самом необходимом, скорее всего, этот человек не способен к эмпатии.

3. Я такого никогда не говорил

Газлайтинг заключается в искажении чужого восприятия реальности и заставлянии человека сомневаться в себе. Люди, лишённые эмпатии, делают это постоянно, используя фразы вроде "Я такого никогда не говорил", чтобы защитить себя и скрыть следы своих действий.

4. Просто успокойся

Люди с низким уровнем эмпатии и высоким уровнем нарциссизма гораздо чаще прибегают к манипуляциям типа "газлайтинга", поскольку они одобряют обман, на котором основано такое поведение. Им несложно заставить кого-то усомниться в себе с помощью лжи и преувеличений, особенно если это способствует их самовосприятию и удовлетворению собственных потребностей.

5. Ты бы не понял

Хотя определенный комплекс превосходства является привычным для многих людей, по словам клинического психолога Эйми Дарамус, у людей, лишенных эмпатии, это явление приобретает совершенно иной уровень. Им нужно быть лучше всех, чтобы чувствовать уверенность в собственной ценности, даже когда это невозможно.

6. Я не просил

Помимо ревности, возникающей, когда им не проявляют сочувствия, человек с нулевой эмпатией регулярно испытывает зависть, когда кто-то чего-то достигает или добивается успеха. Он не может просто радоваться за кого-то, потому что ему нужно быть главным героем.

Именно они должны добиваться успеха. Они не могут уступить место другим, потому что это как будто подрывает их невероятно хрупкое эго и самооценку.

7. Это не моя вина

Хотя нарциссические люди, вспоминая прошлое, могут сожалеть о своих решениях – обычно тогда, когда те негативно сказываются на них лично, – они часто не испытывают раскаяния. Они не только больше заинтересованы в защите собственного имиджа, чем в извинениях, когда причиняют кому-то боль, но и постоянно играют роль жертвы, когда это им выгодно.

8. Я этого не буду делать

Многие люди с завышенным чувством собственной важности цепляются за свои представления о границах, чтобы оправдать то, что они не хотят доставлять себе неудобства или идти навстречу другим. Они говорят: "Я этого не буду делать" и отказываются идти на компромиссы в отношениях, а потом, когда кто-то расстраивается, вдруг используют своё ложное чувство собственной важности как оружие.

9. Жаль, что ты так думаешь

Вместо того чтобы искренне извиниться за допущенную ошибку или признать свою вину, человек, которому не хватает эмпатии, прибегнет к подобной фразе. Ему не жаль того, что он сделал, ему просто жаль, что его разоблачили или что он заставил кого-то почувствовать себя настолько плохо, что тот решил высказать ему упрек.

10. Это ужасно

Когда кто-то выражает своё разочарование или делится печальной историей с человеком, лишенным эмпатии, его часто можно узнать по отсутствию заботы и раскаяния. Такие люди почти всегда говорят "это ужасно" вместо "Чем я могу помочь?" или "Мне жаль, что тебе пришлось это пережить". Обычно им безразлично, понять ли чей-то опыт или задать о нём вопрос, если это не приносит им сочувствия или внимания.

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