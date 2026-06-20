55 секунд будет тьма: где лучше всего смотреть первое за 27 полное солнечное затмение

Во многих частях Европы затмение будет частичным. Но есть одна страна, через которую пройдет основная полоса астрономического явления.

Жители Европы готовятся к одному из самых впечатляющих астрономических событий последних десятилетий. Уже 12 августа 2026 года можно будет увидеть первое за 27 лет полное солнечное затмение.

Луна полностью закроет Солнце, а среди белого дня на несколько минут наступят сумерки, пишет Startlap. Эксперты назвали одним из лучших мест для наблюдения за этим редким явлением небольшой городок Альтафулья на побережье Испании.

Как отметили астрономы, во многих частях Европы затмение будет частичным. Например, в Париже Луна закроет более 92% солнечного диска. А вот полную фазу затмения можно будет увидеть только в Испании, через которую пройдет основная полоса астрономического явления.

Видео дня

Особое внимание астрономов привлекла Альтафулья - небольшой средневековый городок. Власти Каталонии включили его в список из 20 лучших площадок для наблюдения за затмением. Согласно расчетам, здесь полная темнота продлится около 55 секунд.

Чем еще привлекателен городок Альтафулья

Помимо уникального небесного шоу, туристов привлекает атмосфера самого городка. Исторический центр Вила-Клоса сохранил средневековый облик с узкими мощеными улицами, каменными домами и старинными арками. Одной из главных достопримечательностей считается замок XI века, а также церковь Сан-Мартин и римская вилла Эльс-Мунц, расположенная неподалеку от побережья.

Любителей пляжного отдыха здесь ждут тихие бухты с бирюзовой водой и старые рыбацкие домики, а поклонники природы могут посетить живописное устье реки Гайя, которое особенно красиво на закате.

Где лучше всего наблюдать затмение

Эксперты советуют тем, кто планирует увидеть затмение, приезжать заранее, поскольку ожидается большой наплыв туристов. Наиболее удобными точками для наблюдения называют побережье и окрестности часовни Сант-Антонио-де-Падуя.

Меры безопасности

При этом специалисты напоминают, что наблюдать за солнечным затмением можно только через специальные сертифицированные защитные очки. Без соответствующей защиты даже кратковременный взгляд на Солнце может привести к серьезному повреждению зрения.

Таким образом, этим летом Альтафулья может стать не только популярным средиземноморским курортом, но и одним из лучших мест в Европе для наблюдения за редким астрономическим явлением.

Другие интересные новости

Недавно сообщалось о рыбе, которую ученые считали давно вымершей, пока она случайно не попала в сети рыбаков. Эта рыба стала важным напоминанием для науки о том, что отсутствие доказательств не всегда означает отсутствие самого явления.

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