Эту рыбу считали вымершей со времен динозавров, пока она не попала в сети рыбаков

Эта рыба стала важным напоминанием для науки о том, что отсутствие доказательств не всегда означает отсутствие самого явления.

В декабре 1938 года обычная оценка улова рыбы в порту Южной Африки привела к одному из самых громких научных открытий XX века.

Среди десятков рыб обнаружили загадочное существо, которое, как считалось, исчезло с лица Земли около 66 млн лет назад вместе с динозаврами, пишет Spacedaily. Отмечается, что история началась с того, что куратор музея в Ист-Лондоне Марджори Куртени-Латимер отправилась в доки, чтобы осмотреть улов местного траулера. Среди пойманной рыбы ее внимание привлек необычный экземпляр длиной около полутора метров с толстыми мясистыми плавниками и синей окраской.

Женщина сразу поняла, что перед ней нечто необычное. Однако определить вид рыбы самостоятельно не смогла. Находку доставили в музей, где Куртени-Латимер попыталась связаться с известным ихтиологом Джеймс Леонард Брайерли Смит. Однако ученый находился в отпуске, а рыба начала быстро разлагаться.

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Поскольку подходящего холодильного оборудования тогда не было, экземпляр пришлось передать таксидермисту для изготовления чучела. Внутренние органы при этом были утрачены, что впоследствии осложнило исследования.

Когда Смит увидел рисунок и описание рыбы в январе 1939 года, он был потрясен. Перед ним оказался целакант - представитель древней группы лопастеперых рыб, известной науке только по ископаемым останкам.

Ученые были убеждены, что целаканты исчезли около 66 млн лет назад.

Позже исследователь официально описал новый вид под названием Latimeria chalumnae. Родовое название было дано в честь Куртени-Латимер, а видовое - в честь реки Чалумна, неподалеку от которой была поймана рыба.

Почему целаканта называют "живым ископаемым"

Открытие быстро стало мировой сенсацией. Целаканта начали называть "живым ископаемым" – существом, которое якобы сохранилось без изменений со времен динозавров.

Однако современные исследования показывают, что это определение не совсем точно.

Хотя история группы целакантов насчитывает около 400 млн лет, и современные представители не являются точной копией своих предков. На протяжении миллионов лет они продолжали эволюционировать, хотя общий план строения тела изменился незначительно.

В 2013 году анализ генома целаканта показал, что его ДНК продолжала изменяться на протяжении всей эволюционной истории, а не оставалась "замороженной" со времен мезозоя.

Рыба, которая не выходила на сушу

Существует еще один популярный миф о целакантах - будто именно они стали первыми позвоночными, выбравшимися на сушу.

На самом деле это не так. Целаканты действительно относятся к лопастеперым рыбам и являются родственниками древних предков наземных животных. Однако современные целаканты представляют собой отдельную ветвь эволюционного древа, а не прямых предков четвероногих.

Несмотря на плавники, напоминающие конечности, рыбы используют их исключительно для маневрирования в воде.

Какой урок преподнесла эта находка

История целаканта стала важным напоминанием для науки о том, что отсутствие доказательств не всегда означает отсутствие самого явления.

Палеонтологи считали группу вымершей лишь потому, что не находили более молодых окаменелостей. Однако оказалось, что глубоководная рыба могла десятки миллионов лет существовать вне внимания ученых.

Любопытно, что второй экземпляр целаканта был обнаружен лишь в 1952 году у берегов Коморских Островрв. Только тогда ученые получили возможность полноценно изучить внутреннее строение загадочной рыбы.

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