Солнечная электростанция для дома может не окупиться: инженер назвал основные ошибки

Солнечные электростанции для частных домов и квартир становятся все более популярными, но их стоимость и конфигурация могут существенно различаться. Инженер-монтажник компании Solar рассказал, сколько стоит одна панель и готовые системы "под ключ", как правильно подобрать мощность под потребности дома, что реально может обеспечить система на 5 кВт и почему площадь жилья не является главным критерием выбора.

Сколько стоит одна солнечная панель и от чего зависит ее цена?

"На сегодняшний день одна солнечная панель стоит от 90 до 130 долларов США, в зависимости от ее мощности и размеров. Размер панели за 90$ составляет примерно 1134 на 1780 мм", - пояснил специалист.

Он уточнил, что проектирование солнечной электростанции обычно начинается с выбора размера панелей. Меньшие панели обычно имеют мощность около 450 Вт. Большие панели - это модули мощностью от 500 до около 600 Вт. Также существуют еще более мощные варианты - до 700 Вт, но они имеют значительные габариты (более 2,5 метра) и поэтому практически не используются в бытовых системах.

Сколько стоит установка солнечных панелей под ключ в квартире и частных домах?

Специалист отметил, что для частного дома люди обычно рассматривают систему солнечной электростанции мощностью около 5 кВт. Если же говорить о квартире, то, по его словам, киевляне чаще всего выбирают систему бесперебойного питания без солнечных панелей: аккумулятор емкостью примерно 5 кВт·ч вместе с инвертором мощностью около 6 кВт.

"Самая популярная система из премиум-сегмента - это аккумулятор на 5 кВт·ч и инвертор на 6 кВт·ч, и она будет стоить примерно 2,5 тысячи долларов под ключ с установкой. Здесь нет солнечных панелей, и в квартире их ставить не будут", - отметил специалист.

Что касается документов, то для установки такой бытовой системы никаких специальных разрешений или согласований не требуется. Это не требует согласования с инженерными службами - фактически, как и установка любого другого домашнего оборудования.

"Для небольших садовых, дачных домов - это 6-киловаттный инвертор, 5-киловаттная аккумуляторная батарея и 5-киловаттные солнечные панели. И такая станция "под ключ" стоит примерно 5 000 долларов. Станция на 15 кВт, где будет 15-киловаттный инвертор, - около 12 тысяч долларов", - пояснил специалист.

Какие решения чаще всего выбирают киевляне и почему?

Меньшие солнечные панели чаще всего выбирают из-за их компактности и меньшего веса, что значительно упрощает монтаж. Они занимают меньше места, поэтому лучше подходят для домов с ограниченной площадью крыши. В целом выбор панелей всегда зависит от размера дома, площади и конфигурации кровли, угла наклона и типа покрытия, отмечает эксперт. Именно поэтому решение подбирается индивидуально для каждого объекта, пояснил он.

"Большие панели могут быть экономически выгоднее, поскольку для достижения необходимой мощности их требуется меньше. Однако из-за значительных габаритов и веса их не всегда можно установить, особенно на крышах с большим углом наклона", - подчеркнул специалист.

В настоящее время, по его словам, наиболее распространенными решениями для частных домов являются солнечные электростанции небольшой мощности для однофазных сетей, а также более мощные трехфазные системы, которые обычно устанавливают в больших домах.

Сколько панелей нужно для дома площадью 100 кв. м?

Эксперт пояснил, что в каждом случае систему нужно рассчитывать индивидуально с учетом реального потребления электроэнергии. Ориентироваться только на площадь дома неправильно.

Например, дома, где используется газ для отопления и приготовления пищи, обычно потребляют значительно меньше электроэнергии, поэтому для них достаточно меньшей солнечной электростанции. Зато дома, полностью зависимые от электричества, включая отопление, нуждаются в значительно более мощных системах, чтобы покрыть все потребности.

Также важную роль играет количество жильцов и уровень "оснащенности" дома техникой. Чем больше электроприборов используется и чем активнее они работают, тем больше должна быть мощность солнечной станции.

Что реально может "потянуть" система на 5 кВт, работу каких приборов она может обеспечить?

"Для семьи из нескольких человек система мощностью около 5 кВт обычно может обеспечить электроэнергией основные бытовые нужды примерно на 10 часов. Речь идет об освещении, интернете, работе насосной станции в частном доме, телевизоре, кухонной технике и т. д.", - пояснил эксперт.

В то же время он добавил, что продолжительность автономной работы напрямую зависит от того, как именно используется электроэнергия. Если потреблять ее экономно, система будет работать дольше. Если же активно пользоваться мощными приборами, запас энергии исчерпывается значительно быстрее - иногда за 4–6 часов.

Сколько стоит установка солнечных панелей на 30 кВт?

Если говорить о гибридных системах с аккумуляторами, то мощность на уровне 30 кВт обычно уже не используется для стандартных бытовых нужд, пояснил эксперт. Такие установки чаще предназначены для бизнеса, коммерческих объектов или очень больших частных домов, пояснил он.

Какие ошибки люди совершают чаще всего при выборе солнечных панелей?

"Основная проблема при выборе оборудования - это неправильный расчет потребления электроэнергии. В результате люди либо устанавливают слишком мощные системы, которые для них являются неоправданно дорогими, либо, что хуже, выбирают недостаточную мощность. В таком случае система работает с перегрузками, постоянно выдает ошибки, отключается или перезагружается", - пояснил специалист.

Чтобы избежать таких проблем, он советует доверять расчет специалистам - это задача для инженеров, которые учитывают все технические параметры и реальное потребление. Самостоятельные попытки или обращение к случайным мастерам часто приводят к ошибкам и дополнительным расходам.

Еще одна распространенная ошибка - приобретение дешевых или некачественных компонентов без понимания их характеристик, что также приводит к нестабильной работе системы и быстрым поломкам. Отдельно он предостерег от использования самодельных или несертифицированных аккумуляторов, в частности собранных кустарным способом или снятых с электромобилей, что может быть опасным и даже приводить к пожарам.

