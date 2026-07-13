В Китае солнечная электростанция работает еще 8 часов после заката: как она обходится без батарей

В Китае заработала крупнейшая в мире гибридная солнечная электростанция. Она сочетает фотоэлектрические панели и технологию концентрированной солнечной энергии (CSP).

Речь идет об электростанции Hami мощностью 1 ГВт. Она расположена в пустыне Гоби. Уникальность объекта заключается в том, что для накопления энергии здесь не используются литий-ионные аккумуляторы - их заменяет система хранения на основе расплавленной соли, пишет E-cars. Расплавленная соль нагревается до температуры около 550 градусов Цельсия и позволяет вырабатывать электроэнергию в течение еще 8 часов после захода солнца.

Основную часть мощности – 900 МВт – обеспечивают традиционные солнечные панели, работающие днем. Еще 100 МВт приходится на блок концентрированной солнечной энергии.

Для этого используются около 260 тыс. зеркал, которые отслеживают движение солнца и концентрируют его лучи на приемнике. Полученное тепло нагревает расплавленную соль, которая затем используется для производства пара. Он вращает турбину и позволяет станции продолжать вырабатывать электроэнергию даже после заката.

При этом именно 100-мегаваттный CSP-блок обеспечивает вечернюю генерацию, а не вся электростанция целиком.

Объект использует усовершенствованную линейную технологию Френеля, которая обеспечивает более высокую эффективность преобразования тепловой энергии. Система управления автоматически распределяет нагрузку между солнечными панелями и тепловым накопителем, помогая поддерживать стабильность энергосистемы.

Разработчики подчеркнули, что тепловые накопители на основе расплавленной соли не рассматриваются как полная замена литий-ионным батареям.

По их словам, аккумуляторы эффективнее подходят для покрытия кратковременных пиковых нагрузок, тогда как технология CSP обеспечивает длительное хранение энергии и позволяет стабильно снабжать сеть электроэнергией в вечерние часы без выбросов.

Во сколько обощелся проект и что он может

Проект построен на площади более 1,8 тыс. га у подножия гор Тянь-Шань. Общий объем инвестиций составил 3,53 млрд юаней (около $480 млн).

Отмечается, что главным недостатком таких систем пока остается высокая стоимость строительства. Сегодня комплексы CSP обходятся дороже, чем сочетание солнечных электростанций с литий-ионными батареями. Однако в Китае рассчитывают, что дальнейшее развитие технологии позволит снизить расходы.

Хотя коммерческая эксплуатация началась 1 июля, станция была подключена к энергосети еще 18 сентября 2025 года и с тех пор работала в тестовом режиме.

После выхода на проектную мощность электростанция сможет ежегодно производить около 2,07 ТВт·ч электроэнергии. Этого достаточно для обеспечения примерно 830 тыс. домохозяйств, а сокращение выбросов CO₂ оценивается в 1,63 млн тонн в год.

Китай обошел Дубай

Новый объект стал крупнейшей в мире гибридной электростанцией, превзойдя комплекс Noor Energy 1 в Дубае мощностью 950 МВт.

Китай в последние годы активно наращивает лидерство в солнечной энергетике. В стране уже построены гигантские солнечные станции в пустыне Гоби, первая в мире морская солнечная электростанция мощностью 1 ГВт, а объемы ввода новых солнечных мощностей остаются крупнейшими в мире.

Другие новости о возобновляемой энергии

Как сообщал УНИАН, ранее французский разработчик создал модульную ветровую турбину, которую можно собрать где угодно. Турбину можно использовать в самых разных условиях, в том числе и на морских платформах.

Также сообщалось, что в Швейцарии под землей строится крупнейшая в мире аккумуляторная батарея. Она заряжается от солнца и ветра и должна помочь избежать перебоев с электричеством.

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