В списке есть фразы "Я просто пошутил" и "Ты не поймешь".

Специалисты выделили фразы, которые обычно используют пассивно-агрессивные люди, чтобы подорвать вашу уверенность в себе, пишет Hack Spirit.

"На самом деле, их может быть довольно сложно распознать, поскольку эти люди умеют тонко подрывать авторитет других. Они используют определенные фразы, которые на первый взгляд могут показаться безобидными, но имеют более глубокий, разрушительный смысл", - говорится в публикации.

7 фраз, снижающие уверенность

"Ты слишком чувствителен". Когда кто-то говорит вам, что вы слишком чувствительны, может показаться, что он просто констатирует свое наблюдение. Но не обманывайтесь. Эта фраза часто используется, чтобы отмахнуться от ваших чувств и заставить вас усомниться в своих эмоциональных реакциях.

Видео дня

"Я просто пошутил". Используется как маскировка для обидных комментариев. Это пассивно-агрессивный способ унизить вас, а затем переложить на вас вину за то, что вы не смогли понять "шутку".

"Если бы я был на твоем месте…". Эта фраза неявно подразумевает, что они знают лучше вас. Что их точка зрения или способ решения проблем лучше. И это может стать настоящим ударом по вашей уверенности.

"Не принимай это на свой счет". Эту фразу часто используют, чтобы смягчить удар критики или негативных отзывов. Человек, по сути, дает себе свободу говорить обидные вещи, не задумываясь о том, как это повлияет на вас. Это способ снять с себя любую вину или ответственность за свои слова или действия.

"Без обид, но…". Слишком распространенная прелюдия к чему-то, что, вероятно, будет оскорбительным.

"Ты не поймешь". Когда кто-то использует эту фразу, он пытается держать вас на расстоянии, чтобы вы почувствовали себя хуже. Их неспособность эффективно общаться или нежелание делиться не определяют вашу ценность или вашу способность понимать.

"Это всего лишь твое воображение". Эта фраза действительно может подорвать вашу уверенность. Это ставит под сомнение вашу реальность и заставляет вас сомневаться в своем восприятии.

Напомним, ранее УНИАН писал, как не обращать внимания на мнение окружающих и стать счастливее.

Вас также могут заинтересовать новости: