Научитесь расставлять приоритеты и развивайте уверенность в себе.

Существует тонкая грань между оценкой мнений людей и разрешением им влиять на вашу жизнь. Пересечение этой линии может серьезно помешать вашему счастью, пишет Hack Spirit.

Как не обращать внимания на мнение окружающих и стать счастливее - 8 советов

Примите индивидуальность. Мы все хотим соответствовать. Это неотъемлемая часть нашей человеческой природы. Но иногда наше желание приспособиться может заставить нас принимать решения, основываясь на том, что подумают другие. Первый шаг на нашем пути? Примите свою индивидуальность. Быть другим – это не так уж и плохо. На самом деле, это то, что делает вас вами.

Научитесь расставлять приоритеты. Правда в том, что невозможно угодить всем. И чем раньше вы научитесь расставлять приоритеты в отношении своего счастья и психического здоровья, тем лучше.

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Практикуйте осознанность. Это мощный инструмент, позволяющий освободиться от груза мнений других людей. Речь идет о присутствии в данный момент, признании своих чувств и принятии их без осуждения.

Боритесь с когнитивными искажениями. Это, по сути, ошибки в нашем мышлении, которые могут привести к искаженному взгляду на реальность. Одним из таких искажений является "чтение мыслей", когда мы считаем, что знаем, что о нас думают другие.

Примите тот факт, что вы нравитесь не всем. Это может показаться нелогичным, но на самом деле это освобождает. Дело в том, что независимо от того, что вы делаете и как поступаете, вы не всем нравитесь. И это нормально.

Развивайте уверенность в себе. Это играет жизненно важную роль в том, чтобы не обращать внимания на то, что думают другие. Когда вы уверены в своих способностях и решениях, мнение других становится менее влиятельным.

Научитесь отпускать прошлую критику. Сохранение прошлой критики может стать серьезным препятствием на пути к тому, чтобы не обращать внимания на то, что думают другие. Это как нести тяжелую сумку, которая отягощает вас и не дает свободно двигаться вперед.

Окружите себя позитивом. Люди, которыми вы себя окружаете, оказывают значительное влияние на ваше мышление. Если вы постоянно находитесь рядом с осуждающими или негативными людьми, трудно не начать заботиться о том, что они думают.

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