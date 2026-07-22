Пауки больше не будут беспокоить: 8 способов избавиться от незваных гостей в доме

Выполнение простых действий поможет не допустить их проникновения в ваше жилище.

Пауки могут проникнуть в дом через щели, открытые окна или двери. Однако простые изменения в уходе за домом помогут держать их на расстоянии, пишет The Independent.

Пауки чаще всего появляются в помещениях, где есть источники воды, ведь она нужна им и их добыче. Именно поэтому их можно увидеть в ванной комнате или на кухне.

По словам специалистов, пауков привлекают тёмные и влажные места, а также тепло в доме, особенно в холодную или дождливую погоду. Некоторые из них могут оставаться в доме надолго, поскольку самки часто всю жизнь проводят на одном месте.

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Хотя пауки помогают контролировать количество других нежелательных обитателей, многие люди не хотят делить с ними жилье. Эксперты назвали простые способы, которые помогут избавиться от них или не допустить их появления в доме.

1. Регулярно пылесосьте

Пауки обычно прячутся в тёмных, тихих и труднодоступных местах в доме. Большинство видов оставляют паутину, которая может свидетельствовать об их присутствии.

Специалисты советуют регулярно пылесосить все зоны – как открытые, так и скрытые. Особое внимание стоит уделять местам под мебелью, под столешницами, за шкафами и крупными предметами. Также следует убирать паутину из углов и с потолка.

2. Закройте щели возле окон и дверей

Чтобы пауки не попадали в дом, следует закрыть отверстия и щели в стенах, возле труб, окон и дверей.

3. Уменьшите наружное освещение

Уличное освещение может привлекать насекомых, которые становятся добычей пауков. Поэтому чрезмерное освещение возле дома может способствовать их появлению.

4. Приготовьте натуральное средство от пауков

Домашнее средство с эфирными маслами может помочь отпугнуть пауков. По словам специалистов, даже несколько капель масла способны заставить их держаться подальше.

Для этого стоит смешать около 20 капель эфирного масла чайного дерева, лаванды, мяты, цитрусовых или корицы с водой в бутылке с распылителем. Полученным средством следует обработать углы ванной комнаты и влажные места, где могут появляться пауки.

5. Используйте запахи, отпугивающие пауков

Помимо обработки отдельных мест, где часто появляются пауки, можно использовать освежители воздуха или свечи с ароматом цитронеллы для всего помещения.

6. Натрите поверхности лимонной кожурой

Специалисты советуют натирать лимонной кожурой подоконники или места, где могут прятаться пауки, например, за унитазом или шкафами.

Цитрусовый запах отпугивает пауков и одновременно оставляет приятный аромат в комнате.

7. Поставьте в комнатах растения, отпугивающие пауков

Мята, лемонграсс и эвкалипт могут не только украсить комнаты, но и помочь избавиться от пауков. По словам экспертов, эти растения имеют запахи, которые им не нравятся.

8. Уберите источники пищи для пауков

Специалисты советуют держать дрова, садовые мешки и компостные кучи подальше от дома, ведь они могут привлекать насекомых, которыми питаются пауки. Также стоит регулярно убирать погибших мух, мокриц, многоножек и других ползающих насекомых.

Подробнее о борьбе с насекомыми

Ранее УНИАН писал о лайфхаке с двумя натуральными ингредиентами, благодаря которому можно избавиться от мух в доме. Как отмечалось в материале, сочетание ароматов этих ингредиентов может дезориентировать насекомых.

Также эксперты назвали 10 растений, которые стоит выращивать в саду, ведь мухи ненавидят их запах. Среди них – базилик, лаванда и шалфей.

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