Дети, которые растут в этой местности, реже болеют астмой и аллергией, – исследование

В рамках исследования ученые проанализировали образцы пыли с матрасов 1018 школьников.

Дети, которые растут на фермах и контактируют с микроорганизмами от коров, значительно реже страдают астмой, аллергией и экземой. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на новое исследование немецких ученых.

Ученые определили девять видов бактерий, которые могут объяснять так называемый "эффект фермы" – явление, когда дети из сельской местности значительно реже сталкиваются с аллергическими заболеваниями, чем их сверстники из города.

О необходимости контакта с микроорганизмами для правильного развития иммунитета исследователи говорят уже не одно десятилетие. Эта теория получила название "гигиеническая гипотеза" – она появилась после того, как ученые заметили резкий рост случаев аллергии, астмы и сенной лихорадки в развитых западных странах, тогда как среди детей, выросших на фермах, такой тенденции не наблюдалось.

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"Девочки и мальчики, которые растут на фермах и контактируют с большим разнообразием микроорганизмов, гораздо реже сталкиваются с этими проблемами", – пояснил эпидемиолог Маркус Эге из Института профилактики астмы и аллергий Helmholtz Munich.

Теперь команда учёных утверждает, что смогла определить конкретные бактерии, лежащие в основе этого эффекта. Среди них – Romboutsia timonensis и Glutamicibacter arilaitensis.

Для исследования учёные проанализировали образцы пыли с матрасов 1018 школьников из сельских общин на юге Германии, а также взяли пробы воздуха из коровников на фермах, где проживали 47 детей из этой группы.

Оказалось, что девять "защитных" видов бактерий составляли 6% от общего количества микроорганизмов в пыли с матрасов, тогда как в коровниках их доля достигала 25%. Дети, которые больше всего контактировали с этими микроорганизмами – особенно те, кто жил на фермах, – имели значительно более низкий риск развития астмы в детском возрасте.

Бактерии происходят из кишечника коров и попадают в навоз животных. Оттуда они могут подниматься в воздух коровника вместе с пылью. Дети, проводящие время рядом с коровами, вдыхают эти микроорганизмы, а затем переносят их в свои дома – именно поэтому следы бактерий обнаружили и на детских матрасах.

Ключевую роль, по словам исследователей, играет именно степень контакта с бактериями. Микроорганизмы вырабатывают метаболиты, которые активируют рецептор AhR, влияющий на работу иммунной системы и экспрессию генов.

"Высокий уровень активации AhR вреден, тогда как умеренный уровень – тот, который возникает, например, при вдыхании бактериальных метаболитов в коровнике, – полезен", – пояснили авторы исследования.

По их словам, умеренная активация этого рецептора запускает мощную противовоспалительную реакцию, которая и может предотвращать развитие астмы и аллергий.

"В нашем новом исследовании мы можем привести гораздо более убедительные аргументы, ведь нам удалось идентифицировать отдельные составляющие предложенной причинно-следственной цепочки: сами бактерии, соответствующие микробные метаболиты и человеческие рецепторы", – уточнил Маркус Эге.

В то же время авторы подчеркивают, что необходимы дополнительные эксперименты, чтобы установить точные механизмы возникновения "эффекта фермы". Поскольку исследование носит наблюдательный характер, оно демонстрирует сильную связь, но не может окончательно доказать, что именно контакт с этими микроорганизмами является прямой причиной защитного эффекта.

Другие интересные исследования

Ранее УНИАН писал, что регулярные походы в кино, театры и музеи могут продлить жизнь. По данным исследователей из Токийского научного института в Японии, у людей с высоким уровнем культурной активности физиологический возраст оказался в среднем на три года меньше, чем у тех, кто редко посещает подобные мероприятия. Ученые проанализировали данные почти 1900 взрослых и установили, что каждый дополнительный балл в показателе культурной активности снижал биологический возраст на 31 день. По словам авторов исследования, эффект от таких занятий можно сравнить с регулярными физическими нагрузками.

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