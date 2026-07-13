Ученые назвали 5 особенностей поведения, которыми коты проявляют свою любовь.

Среди всех домашних животных кошки получили репутацию наиболее отстраненных и независимых. Незнакомым с этими животными людям может показаться, что в лучшем случае они просто терпят хозяина, а в худшем - считают своей прислугой. Из-за этого у многих людей возникает вопрос - как узнать, любит ли меня кошка? И действительно ли эти питомцы искренне привязываются к нам? Как оказалось, ученые тоже задавались таким вопросом.

Как понять, что кошка любит своего хозяина

О повадках и особенностях привязанности пушистиков рассказало издание Daily Paws со ссылкой на экспертов по кошкам. Специалисты уверяют: коты незаслуженно получили свою плохую репутацию. На самом деле они являются социальными животными и очень крепко привязываются к людям.

Отстраненными они могут казаться из-за своего особенного языка тела. В отличие от собак, коты не так явно показывают свою любовь, а также высоко ценят личные границы.

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Ученые провели эксперимент, чтобы выяснить, привязываются ли они к людям. Кошек оставляли в лаборатории с игрушками и едой, где им давали побыть одним и с хозяевами. Исследователи обнаружили, что при возвращении человека питомцы приветствовали его. Затем уходили исследовать комнату, но вскоре все равно подходили к хозяину. Некоторые животные даже предпочитали общение игрушкам и пище. Это значит, что кошки демонстрируют высокий уровень привязанности, не уступающий собакам.

Эксперты объясняют: коты более независимы, но все же во многом полагаются на человека, воспринимая его как источник комфорта и безопасности. Вот как понять, что кошке с вами хорошо - она не боится находиться рядом, проявляет дружелюбие и приходит за защитой.

Даже когда коты избегают общения, это не значит, что они нас не любят. Они могут быть менее социализированными или иметь негативный опыт в прошлом. Некоторым животным требуется больше времени, чтобы сблизиться с человеком, привыкнуть его запахам и прикосновениям.

Эксперты рассказали, как кошка показывает, что любит хозяина. Это может проявляться в пяти повадках:

Медленно моргает: кот смотрит вам прямо в глаза и изредка их закрывает. Это значит, что он наслаждается вашей компанией.

Следует за вами: животное постоянно ходит за вами по дому, а также предпочитает спать рядом.

"Бодает" головой и трется об ноги: так пушистик "помечает" вас своим запахом.

Поднимает хвост трубой: для котов в стае совершенно нормально обнюхивать друг друга сзади - так они общаются. Поэтому питомец может делать так и с вами.

Обнимает и "топчет" лапками: это наивысшее проявление любви и комфорта.

Зная, как понять, что кошке с вами хорошо, вы можете ответить ей взаимностью. Специалисты советуют чаще играть с питомцем, учить его трюкам и командам с помощью лакомств, а также приучить к расчесыванию и стрижке когтей. При желании можно выгуливать пушистого друга на улице на шлейке. Также важно не кричать на кота и не брызгать на него водой в качестве наказания - это может нарушить доверие.

Эксперты рекомендуют уважать личные границы животных и не принуждать их к контакту. Если питомец сейчас не хочет играть или не позволяет себя гладить, лучше дать ему побыть одному. Кошки больше ценят людей, которые не навязывают им общение.

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