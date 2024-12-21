Коты могут распознавать и реагировать на имена, которые мы им с любовью дали, но они не всегда откликаются на них.

Дать имя своему котенку нелегко. Поэтому вполне естественно, что хозяева домашних животных спрашивают: различают ли коты свои имена? По словам экспертов, коты могут распознавать и реагировать на имена, которые мы им с любовью дали, но они не всегда откликаются на них, пишет petMD.

Узнают ли коты свое имя?

По словам Терезы Мануси, ветеринара из VCA Fleming Island Animal Hospital, согласно исследованию, проведенному в 2013 году американским Национальным центром биотехнологической информации, коты могут распознавать и отличать свое имя от имен других домашних животных. Это, вероятно, связано с положительными ассоциациями с вниманием, едой или игрой.

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На что реагируют коты?

Лиза Радоста, ветеринар Флоридской службы ветеринарного поведения, подтверждает, что любители кошек знают: эти животные очень умны. В сочетании с удивительными ушами, которые могут поворачиваться почти на 180 градусов и двигаться независимо друг от друга, коты могут слышать и реагировать не только на свои имена.

Коты узнают голоса хозяев

Если кажется, что ваш кот охотно реагирует на ваш голос, но игнорирует вашего соседа по комнате, возможно, вы правы. По словам Мануси, коты могут идентифицировать и запоминать уникальные вокальные модели:

"Это означает, что кот может реагировать на любимого члена семьи лучше, чем на менее знакомого гостя".

В то же время Радоста утверждает, что когда котам предложили четыре разных голоса, один из которых был голосом их хозяев, они реагировали именно на этот голос, игнорируя голоса "незнакомцев".

"Эта способность позволяет котам различать, кто является семьей, а кто нет. Это еще одна подсказка, которую коты используют, чтобы понять, как жить безопасно и счастливо в нашей среде", - говорит специалист.

Коты распознают тон голоса

Тон, который мы используем, когда зовем кота, может повлиять на то, сколько внимания они уделяют нам. Наш тон голоса можно ассоциировать с эмоциями, включая положительные или отрицательные результаты, что касается всех животных, а не только кошек, говорит Радоста.

"Например, если хозяин использует высокий голос, чтобы позвать своего кота и вознаградить его чем-то, что ему нравится, кот ответит положительно. Однако, если тот же высокий голос ассоциируется с чем-то негативным - например, купанием или ношением в переноске, это может вызвать негативную реакцию кота", - рассказала ветеринарка.

Кошки распознают другие слова, такие как "ужин", "угощение" и "кровать"

Мы не можем точно сказать, что коты понимают, а что - нет. Однако мы знаем, что они интересные существа, которые используют контекстные подсказки, чтобы скорректировать свое поведение.

Например, если вы регулярно приглашаете на "ужин", а затем кормите своего кота едой, он узнает, что "ужин" ассоциируется с едой.

Как научить кота имени

По словам Мануси, один из способов научить кота или котенка их имени - это связать его с положительным опытом - например, произнося их имя перед тем, как дать им лакомство, игрушку или поиграть с ним:

"Главное - помочь вашей кошке понять, что ее имя имеет значение, и когда она его слышит, это означает, что мы ищем ее внимания. Чтобы подкрепить это, произнесите имя своей кошки и немедленно погладьте и вознаградите ее.

Другие интересные факты о котах

Ранее УНИАН писал, почему коты мурлыкают. Домашние любимцы могут мурлыкать, когда находятся как в положительном, так и в отрицательном эмоциональном состоянии.

Ранее ученые установили, что коты вполне могут понимать человеческую речь, и даже способны формировать ассоциации слово-изображение быстрее, чем 14-месячные человеческие младенцы.

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