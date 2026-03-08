Как кот понимает, что хозяин скоро вернется домой: эксперты раскрыли секрет любимцев

Известно, что диапазон слуха кошек намного шире, чем у людей.

Многие люди, у которых есть кошки, уже знают, что их домашний любимец ждет у двери за несколько минут до того, как они приезжают. В таких случаях кажется, что животное инстинктивно чувствует, когда мы возвращаемся домой. Однако, как пишет nlc., такое поведение связано с рутиной.

Если вы возвращаетесь домой примерно в одно и то же время в будние дни, то любые шумы в квартире и на лестнице, ритм движения на улице, а также ежедневный распорядок в доме станут для кота "сигналами".

"Кроме того, диапазон слуха кошек намного шире, чем у людей: согласно исследованиям, слух кошек охватывает диапазон примерно от 48 Гц до 85 кГц. Другими словами: они могут улавливать такие высокие частоты и тонкие звуки, которые мы уже не слышим. Привычный звук автомобиля, ритм ваших шагов, звон ключей... все это может быть сигналом, который кошка со временем научится распознавать", - добавляют в материале.

Также кошки обладают сильным обонянием. По данным некоторых ветеринарных обзоров, в носу кошки находится более 200 млн обонятельных рецепторов, тогда как у человека их значительно меньше. А согласно последним исследованиям, кошки могут различать запахи знакомых и незнакомых людей, поэтому обоняние действительно играет роль в распознавании людей.

В то же время важное значение имеет не только запах, но и голос. В классическом исследовании кошки по-разному реагировали на чужие голоса и голос своего хозяина, поэтому они могут узнавать собеседника только по голосу еще до того, как откроется дверь.

Есть ли в этом какой-то "паранормальный феномен"?

Иногда появляются утверждения о том, что домашние животные психологически чувствуют, когда вы возвращаетесь домой. Это уже исследовали ученые, однако оно не стало общепринятым и надежным доказательством. Поэтому повседневное кошачье предчувствие объясняется рутиной, слухом, обонянием и обучением.

Другие интересные факты о кошках

