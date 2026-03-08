Как понять, что ваш кот счастлив: эксперты назвали 7 трогательных признаков

Когда кошки чувствуют себя комфортно с другим существом, это признак любви и доверия.

Кошки известны тем, что являются независимыми животными, однако на самом деле они очень привязываются к своим хозяевам. Поэтому издание ParadePets назвало 7 признаков того, что ваша кошка счастлива рядом с вами.

Они медленно моргают

Медленное моргание, которое часто называют "кошачьим поцелуем", является способом, которым кошки общаются глазами.

"Пожалуй, одним из самых милых проявлений любви, которые кошки могут нам подарить, является медленное моргание, которое именно так и выглядит. Исследования показали, что медленное моргание указывает на дружеские намерения, независимо от того, делаем ли мы это мы или наша кошка", - объяснила доктор Микель Мария Дельгадо, эксперт по поведению кошек.

По ее словам, кошки даже могут медленно моргать в ответ на родителей домашних животных, чтобы попытаться наладить связь.

"Когда кошка медленно моргает на вас, она, скорее всего, подойдет к вам в дружеской манере", - добавила Дельгадо.

Они всегда рядом с вами

Если ваша кошка следует за вами из комнаты в комнату, то это говорит о том, что ей больше нигде не хочется быть.

Кошки, которые вылизывают вас, трутся о вас или даже "наблюдают" за вами с расстояния, также демонстрируют, что имеют сильную связь с вами. На самом деле в колониях кошек такие действия зарезервированы для любимых спутников и являются одним из самых значимых способов, которыми кошки проявляют свою привязанность и любовь к вам", - отмечают в ParadePets.

Они спят в вашей постели

Эксперты говорят, что совместное спальное место с вами - это признак того, что ваша кошка любит быть рядом с вами, полностью вам доверяет и может расслабиться, ведь в дикой природе кошки наиболее уязвимы именно во время сна.

"Когда кошки чувствуют себя комфортно с другим существом, будь то человек, другая кошка или собака, это признак любви и доверия, что означает, что им нравится ваша компания", - подчеркнула Дельгадо.

Их хвост "счастливо" дрожит

Если хвост зажат между лапами, это может означать, что кошка испытывает тревогу или страх, а вертикальный хвост с легким дрожанием является ключевым показателем счастливых чувств к человеку.

Они показывают свой живот

Кошки общаются о своих чувствах к людям с помощью языка тела, поэтому кот, который показывает живот, сигнализирует, что он чувствует себя в безопасности, защищенно и расслаблено в вашем присутствии.

"Это также социальный сигнал, который указывает на дружеское, довольное настроение. Поскольку живот является уязвимой областью, его обнажение является уникальным способом вашей кошки сказать "Я люблю тебя", - добавляют в ParadePets.

Кошки считают вас предсказуемыми

В мире кошек предсказуемость создает безопасность, которая порождает доверие.

"Подумайте о том, что ваша кошка позволяет делать только вам. Это может быть стрижка когтей, поднятие их на руки или что-то другое. Независимо от того, что это, это признак доверия и того, что ваша кошка считает вас предсказуемым", - объяснил Джои Лусварди, сертифицированный консультант по поведению кошек.

Они ждут вас у двери

Если ваша кошка ждет вас у двери, это означает, что она очень хочет вас увидеть, а значит, любит вас и имеет с вами прочную связь.

"Моя кошка ждала меня у двери, когда я уходил на работу или возвращался с работы. Я установил камеру безопасности, направленную на мою дверь, и каждый день, как по часам, получал уведомление, что он сидит у моей двери чуть после 16:30. Если раздавался шум, связанный с моим возможным возвращением, он вскакивал и снова ждал у двери", - отметил Лусварди.

