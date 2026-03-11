Почему кошки всегда приземляются на лапы: ученые наконец-то нашли объяснение

Японские ученые раскрыли биомеханическую тайну позвоночника, которая позволяет кошкам обманывать физику во время полета

Способность кошек мгновенно ориентироваться в пространстве и приземляться на все четыре лапы десятилетиями оставалась загадкой для биологов и физиков. Недавно команда исследователей из Университета Ямагучи провела детальное исследование, опубликованное в журнале The Anatomical Record, которое раскрыло секрет успешного мягкого приземления пушистиков.

Позвоночник кошки не является однородным по своим свойствам. Используя высокоскоростные камеры и анализируя строение скелета, ученые обнаружили четкое распределение ролей между отделами спины: грудной отдел - чрезвычайно гибкий. Он имеет так называемую "нейтральную зону", которая позволяет ему свободно скручиваться почти на 50° с минимальными усилиями. Поясничный отдел (нижняя часть) - значительно более жесткий. Он выступает в роли стабилизатора и надежной опоры, чтобы "оттолкнуться" в воздухе.

Подводя итоги, ученые объяснили, что такие пируэты возможны благодаря "последовательности" - сначала животное молниеносно разворачивает переднюю часть туловища (голову и передние лапы), чтобы сориентироваться в пространстве, и только после этого, вслед за передней, докручивается задняя часть.

Это исследование может быть полезным не только для объяснения интересной привычки домашних животных. Ученые предполагают, что оно улучшит математические модели движения животных, поможет ветеринарам лечить травмы позвоночника и даже приведет к созданию более ловких роботов.

Ранее УНИАН писал, что странная привычка кошек бросать игрушки в воду на самом деле является проявлением древнего инстинкта прятать "добычу" в безопасном месте подальше от других хищников. Кроме генетической памяти, специалисты указывают на обычную скуку, ведь наблюдение за плавающими предметами развлекает животное и стимулирует его исследовательский интерес. Иногда кошки делают это бессознательно, принося игрушку к миске во время жажды, или же намеренно, чтобы спровоцировать хозяина на игру и внимание.

