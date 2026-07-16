Миф о черно-белом зрении собак развенчан: вот какие цвета они видят на самом деле

Самая близкая аналогия – зрение человека, страдающего дальтонизмом.

Собаки не видят мир исключительно в черно-белых тонах – это один из самых устойчивых мифов популярной биологии, пишет Space Daily.

На протяжении десятилетий считалось, что цветное зрение – это исключительно человеческое преимущество, которого лишено большинство животных. Фраза "собаки видят в черно-белом" стала общеизвестной истиной, которую мало кто проверял. Но исследования глаз и поведения собак за последние десятилетия опровергли это мнение.

На самом деле собаки различают цвета, хотя их палитра значительно уже человеческой. Они хорошо видят синие и желтые оттенки, а вот красный и зеленый для них сливаются в тусклые коричнево-серые тона.

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За цветовое зрение отвечают колбочки – светочувствительные клетки глаза, которые реагируют на разные длины волн света. У человека их обычно три, поэтому мы видим полный спектр от красного до фиолетового. У собак – всего два: один отвечает за синий цвет, другой – за желтый.

Как объясняет издание Live Science, эти два типа колбочек "позволяют мозгу собаки отличать синий от желтого, но не красный от зеленого".

Ветеринар Кристин Фишер рассказала, что эти колбочки "чувствительны к коротким и средне-длинным волнам света, что обеспечивает восприятие мира в оттенках синего и желтого с ограниченной способностью различать красный и зеленый".

Ближайшая аналогия – зрение человека с дальтонизмом по красно-зелёному спектру, самой распространённой формой цветовой слепоты, которая поражает примерно 8 % мужчин и 0,5 % женщин.

По данным Live Science, глаза собак "устроены подобно глазам людей с красно-зелёным дальтонизмом". Учёный из Вашингтонского университета, изучающий цветовое зрение, Джей Найтц отметил в комментарии изданию: "Человеку не хватало бы восприятия красного и зелёного". Впрочем, по его словам, действительно ли мозг собаки "не видит" эти цвета или просто воспринимает их иначе – экспериментально установить это невозможно.

Почему собаке сложнее найти красный мяч на траве

На практике собаки четко воспринимают синий и желтый цвета, а красный и зеленый сливаются между собой. Ярко-красная игрушка на зеленой траве, заметная для нас, для собаки выглядит как два размытых оттенка одного тона, которые различаются скорее по яркости, чем по цвету.

Найтц объясняет это так: "красные объекты обычно темнее зеленых" – поэтому собака ориентируется на светотень, чтобы отличить один цвет от другого. Именно поэтому ярко-красный мяч на газоне человеку заметить легко, а собаке – значительно сложнее: не потому, что она видит серый цвет, а потому, что именно в этой части спектра цветовая информация для нее "тускнеет".

А вот синяя или желтая игрушка заметна собаке примерно так же хорошо, как и человеку.

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